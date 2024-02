Flórida processa governo Biden por nova política de seguro saúde infantil

A Flórida está processando o governo Biden por causa de uma nova política que limita quando os estados podem retirar crianças de programas de seguro saúde público.



O processo desafia a implementação de uma lei que exige que os estados permitam que as crianças continuem elegíveis para o Medicaid e o Children's Health Insurance Program - CHIP (Programa de Seguro de Saúde Infantil ) durante 12 meses consecutivos antes de reverem o seu estado, independentemente das mudanças na vida que signifiquem que já não podem qualificar-se.

Panorama geral: a Flórida retirou cerca de 420.000 crianças do Medicaid e do CHIP desde abril, quando os estados retomaram as determinações de elegibilidade que haviam sido interrompidas durante a pandemia.



A Flórida está entre os estados que exigem que os inscritos no CHIP paguem prêmios mensais e deseja poder retirar as crianças do programa se suas famílias não pagarem.



A nova lei de inscrição contínua inclui exceções limitadas à exigência de cobertura, mas o não pagamento dos prêmios não é uma delas. Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS, na sigla em inglês) confirmaram isso aos estados em outubro.



O que eles estão dizendo: A administração do governador Ron DeSantis argumenta que a interpretação da lei pela administração Biden “transformaria [CHIP] em um vale-tudo, ameaçando sua solvência e estabilidade a longo prazo”.

O outro lado: os defensores da saúde infantil dizem que o oposto é verdadeiro. Se o processo da Flórida for bem-sucedido, mais crianças acabarão abandonando o seguro saúde, disse Joan Alker, diretora executiva do Centro para Crianças e Famílias de Georgetown.

“Isto é prejudicial e coloca em risco a saúde e os resultados educacionais das crianças, tanto a curto como a longo prazo”, disse Alker num comunicado. Fonte: Axios.



KidCare



Segundo o Florida Politics, atualmente, 119 mil crianças estão cobertas pelo KidCare, que é composto por vários planos de saúde subsidiados pelo governo, incluindo o Healthy Kids, diz a denúncia. O KidCare, apoiado por dinheiro estadual e federal, exige um pequeno prêmio mensal das famílias beneficiárias e cobre crianças de 5 a 18 anos.

A legislação (HB 121) aprovada por unanimidade em 2023 aumentou o limite de elegibilidade para incluir aqueles que ganham até 300% do Nível Federal de Pobreza (FPL), que é de US$ 93.000 para uma família de quatro pessoas, acima da renda familiar máxima de 200% de a FPL.

A expansão poderia colocar mais 26 mil crianças no seguro subsidiado pelo Estado. Porém, se os pais não pagarem os prêmios e os filhos puderem permanecer no seguro subsidiado pelo Estado, como exigem os federais, as novas regras seriam dispendiosas, afirma o Estado.



As estimativas são de que isso poderia somar quase US$ 30 milhões em prêmios não pagos sob o sistema atual e quase US$ 50 milhões sob a expansão estadual do Florida KidCare aprovada no ano passado, de acordo com uma reclamação de 411 páginas que o estado apresentou no tribunal federal.