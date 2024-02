Flórida tem 6 dos 10 voos mais caros dos EUA

Sendo a Flórida um grande destino para turistas, não surpreende que o estado tenha aparecido entre os voos mais caros do país, segundo a Upgraded Points. Entre os 10 voos mais caros do país, a Flórida apareceu em seis deles, seja como ponto de partida ou como destino.

O relatório diz que voos domésticos com menos de 1.600 milhas podem custar cerca de US$ 200 por trecho, embora voos mais longos – aqueles com mais de 2.000 milhas – tenham uma média de US$ 346.





Entre todos os voos domésticos dos EUA, os itinerários com preços mais elevados partilham características semelhantes: ligam as principais cidades a resorts e destinos de férias populares. Especificamente, 7 dos 10 voos mais caros conectam viajantes na Flórida e Nova York com os destinos montanhosos de Aspen e Vail (Aeroporto de Eagle) no Colorado e Sun Valley em Idaho.

Da mesma forma, dois dos 10 principais conectam São Francisco e Los Angeles a Nantucket, um destino de verão popular para viajantes abastados. Custando US$ 770 só de ida, o segmento Aspen para West Palm Beach/Palm Beach é o voo mais caro dos EUA e é 25% mais caro do que há um ano.



Valores discrepantes de tarifas aéreas com base em preço e distância



Certos voos se destacam com base no preço geral ou preço por milha. Os voos entre o Colorado e a Costa Leste, com tarifas só de ida superiores a US$ 650, e aqueles que conectam a Costa Oeste com Nantucket se enquadram nesta categoria. Apesar dos preços gerais elevados, a média desses voos é de cerca de US$ 0,33 por milha, apenas moderadamente acima da média.



Por outro lado, alguns dos voos mais curtos tendem a ser os mais caros por milha. Por exemplo, a viagem de 215 quilômetros entre Filadélfia e Washington, D.C. custa em média US$ 365 por trecho, surpreendentes US$ 2,71 por milha. Preços altos semelhantes em relação à distância são observados para voos entre Cleveland e Detroit e Aspen para Denver.

No extremo oposto, alguns dos voos de melhor valor por milha são encontrados entre várias cidades dos EUA e Sanford, Flórida, a base operacional da companhia aérea de custo ultrabaixo Allegiant Air e sede do Aeroporto Internacional Orlando Sanford (SFB). Os viajantes podem descobrir muitos voos de média e longa distância dentro e fora de Sanford por cerca de US$ 100 ou menos. O voo mais econômico nos EUA por milha é entre Sanford e Las Vegas, com média de apenas US$ 88, ou US$ 0,04 por milha.



Ao comparar voar com dirigir, dirigir geralmente é mais barato para viagens abaixo de 250 milhas. No entanto, quando a viagem ultrapassa 250 milhas, voar muitas vezes se torna a opção mais acessível. Com taxas padrão de reembolso de condução de US$ 0,655 por milha, voar geralmente é econômico para todas as viagens, exceto as mais curtas.



O relatório ressalta que, apesar da percepção de preços elevados, quando ajustadas pela inflação, as passagens aéreas estão atualmente mais acessíveis do que em anos anteriores. Em comparação com o início da década de 2000, os preços atuais dos bilhetes são aproximadamente 40% mais baixos depois de contabilizada a inflação. Para referência, a tarifa aérea média no início de 2001 era de US$ 348, equivalente a mais de US$ 600 em dólares atuais.