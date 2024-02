Tiroteio Parkland (FL): 6 anos de um dos piores ataques a tiros dos EUA

Já se passaram seis anos desde que 17 pessoas foram mortas no tiroteio em massa na Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, sul da Flórida. Além de homenagens às vítimas nesta quarta-feira, 14, a comunidade e autoridades analisam o legado de um dos piores ataques do país.



Alunos e funcionários da Eagle Ridge Elementary School em Coral Springs se reuniram no campo de educação física na manhã desta quarta-feira para criar o formato de um coração. Um cão-guia visitará as salas de aula e atividades de saúde mental serão realizadas no refeitório. Um momento de silêncio e reflexão será realizado pouco tempo depois na Fort Lauderdale High School e na Indian Ridge Middle School, em Davie.







Para examinar as aulas e avaliar o complicado legado do horrível tiroteio, o secretário de Educação dos EUA, Miguel Cardona, o funcionário federal de mais alto escalão que visitou o local da carnificina, disse que ficou comovido com o que viu e com o que ouviu dos pais e cônjuges sobreviventes dos 17 estudantes e funcionários com quem se encontrou durante a visita no mês passado.



“Dizer que esta manhã foi uma das experiências mais impactantes da minha vida é um eufemismo”, disse Cardona depois, numa mesa redonda sobre os esforços de segurança escolar. “Francamente, não pude ajudar enquanto caminhava com as famílias pelo prédio, não pude deixar de perguntar a Deus por que ele me queria aqui. O que posso fazer com esta experiência para ajudar a proteger os alunos, as famílias e os educadores?”



Ele não foi o único. Poucos dias depois, a deputada norte-americana Katherine Clark, de Massachusetts, o segundo membro democrata com maior posição na Câmara dos EUA, também visitou o local. E saiu igualmente emocionada.

“É um lembrete poderoso de que a violência armada neste país é uma escolha que estamos fazendo, que temos a capacidade de prevenir mortes como vimos, as 17 que perdemos aqui”, disse ela.







O debate de ideias sobre segurança escolar após o tiroteio incluiu apelos ao trancamento automático de portas nas salas de aula, à implementação de leis de bandeira vermelha, ao financiamento de necessidades de saúde mental e à formação de guardas armados nas escolas.



"Tudo isso melhorou a segurança escolar muito acima do que existia na escola secundária de Parkland quando alunos, professores, funcionários e administradores chegaram na manhã do Dia dos Namorados em 2018", disseram às autoridades visitantes.

Cardona também ouviu falar de como o massacre daquele dia alimentou uma cruzada por medidas de segurança de armas na capital da Flórida, e a Marcha pelas Nossas Vidas em Washington, um mês depois.



As famílias e estudantes sobreviventes se reuniram em um movimento que derrubou o lobby das armas da Flórida em Tallahassee, defendendo com sucesso uma série de medidas de segurança com armas de fogo e de prevenção da violência armada, conhecidas como Lei de Segurança Escolar Marjory Stoneman Douglas.



Também aumentou para 21 anos a idade para comprar uma arma de fogo na Flórida, determinou períodos de espera de três dias e instituiu ordens de proteção contra riscos, conhecidas como leis de bandeira vermelha, que permitem aos tribunais remover armas de pessoas consideradas instáveis. Elas foram aplicadas mais de 12 mil vezes desde a primavera de 2018, segundo as autoridades.



Ainda assim, apesar dos esforços, foram 656 tiroteios em massa em 2023, de acordo com o Gun Violence Archive.



Este mês, Jennifer Crumbley se tornou a primeira mãe nos Estados Unidos condenada por homicídio culposo em um tiroteio em massa, depois que um júri de Michigan a considerou culpada por negligência pelo ataque de seu filho a uma escola.



