Menina de 13 anos sequestrada na Carolina do Sul é encontrada em carro na Flórida

Uma menina de 13 anos que tinha sido sequestrada na Carolina do Sul foi encontrada na Flórida. Um homem de Wisconsin de 35 anos era procurado pelo FBI pelo sequestro e foi preso na manhã de terça-feira, 13.



De acordo com a polícia de Florida Keys, a menina estava dentro de um veículo estacionado em Key Largo. O homem, identificado como Tyler Michael Berlick, de Mukwonago, Wisconsin, também estava no carro e tentou se esconder, mas foi detido.



O gabinete do xerife verificou a placa logo depois que ele entrou em Key Largo vindo do continente e o encontrou por volta das 3h25 estacionado no shopping Pink Plaza na 103400 Overseas Highway, com a garota sentada em seu carro, disse o xerife Rick Ramsay ao Miami Herald.



“Descobrimos rapidamente que ele não é o pai ou parente dela”, disse Ramsay.

O vice-xerife do condado de Greenville, Jeremy Holt, porta-voz da agência, disse que Berlick conheceu a garota por meio de uma plataforma de bate-papo online e um aplicativo de jogos. Ele não entrou em detalhes sobre a natureza do relacionamento, mas uma investigação preliminar revelou que eles se conheciam há pouco mais de um ano, o que significa que a menina tinha cerca de 11 ou 12 anos.

A polícia descobriu também que havia um mandado de prisão para o homem para fora do estado.

Enquanto o homem estava sendo detido, a menina ficou agitada e indicou que queria se machucar, então a polícia ligou para o Departamento de Crianças e Serviços Familiares da Flórida. Ela está sob custódia protetora e recebe serviços de saúde mental até que possa retornar à Carolina do Sul, disse o xerife.



“Isso provavelmente é algo que a afetará pelo resto da vida”, disse ele. Embora a menina tenha sido dada como desaparecida na Carolina do Sul, Ramsay não soube imediatamente quando, quem relatou seu desaparecimento ou de que área do estado ela é.



Esta história será atualizada à medida que mais informações estiverem disponíveis.



Fonte: Miami Herald.