Técnico comportamental é preso após torcer os pulsos de criança de 3 anos em Coral Gables (FL)

Um técnico comportamental de uma creche para crianças com autismo em Coral Gables, sul da Flórida, foi preso na segunda-feira, 12, acusado de machucar uma criança não-verbal de 3 anos.



De acordo com a Polícia de Coral Gables, Nicolas Rene Gomez, de 25 anos, trabalhava no Prism Early Advancement Center, localizado ao longo do quarteirão 200 da Avenida Catalunha. No dia 8 de agosto do ano passado, durante um atendimento, uma testemunha viu Gomez torcendo os pulsos de uma criança não-verbal de 3 anos.



Ele dobrou o pulso da criança contra sua vontade, causando dor e desconforto, segundo a testemunha, que tentou intervir após a criança ter recorrido a ela em busca de ajuda.



O profissional alegou estar trabalhando “técnicas de adesão à dor” no menino, que teria que aprender que ninguém vai ajudá-lo. “Não olhe para ela, ela não pode ajudá-lo”, disse Gomez ao garoto. “Ele não sabe que ninguém vai ajudá-lo”, disse depois à testemunha.



O incidente foi capturado por uma câmera de vigilância no centro. Gomez foi acusado de abuso infantil sem grandes danos corporais.



Em audiência no tribunal na quarta-feira, 14, ele teve um defensor público nomeado e foi libertado sob fiança. “Ele não deveria trabalhar com crianças por enquanto”, disse o estado no tribunal na quarta-feira.



O juiz ordenou que Gomez se afastasse e não tivesse contato com a criança.

A polícia disse que está tentando determinar se houve outras testemunhas ou outros incidentes nos quais ele possa estar envolvido. Eles pedem que qualquer pessoa com informações ligue para a Polícia de Coral Gables no número 305-442-1600.



Fonte: WSVN.