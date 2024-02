Ativistas protestam por leis pró-imigrantes no Capitólio da Flórida

Sete meses depois de uma das leis de imigração mais rígidas do país ter entrado em vigor, dezenas de ativistas dos direitos dos imigrantes reuniram-se no edifício do Capitólio do estado na quinta-feira, 15, para falar com legisladores sobre o que chamaram de “ataques sem fim aos imigrantes” na Flórida.



“Desde 2019, temos experimentado uma desumanização consistente dos imigrantes com o [projeto de lei do Senado] 1.718 do ano passado, que foi a política anti-imigrante mais flagrante na história do nosso estado”, disse Tessa Petit, codiretora executiva da Coalizão de Imigrantes da Flórida.

Essa lei incluía disposições como a exigência de que os empregadores com 25 ou mais empregados utilizassem o sistema E-Verify para verificar a situação legal dos trabalhadores; proibir o uso de carteiras de motorista emitidas legalmente fora do estado de estados que as emitem independentemente do status de imigração e exigir que os hospitais que recebem financiamento do Medicaid perguntem aos seus pacientes sobre seu status de imigração.



“Bem quando terminamos com os legisladores separando famílias e criando um sentimento constante de medo em nossas comunidades, este ano estamos vendo novamente projetos de lei fortes que nos impactariam muito, como identificação comunitária, criminalização por dirigir sem carteira de motorista e mudar as leis do trabalho infantil que afetarão nossos filhos”, disse Petit.

“O projeto de lei de imigração do ano passado causou medo e ansiedade a muitos migrantes que trabalhavam na Flórida, o que os levou a deixar o estado num momento em que precisamos de trabalhadores agora mais do que nunca”, disse o senador democrata da Flórida Central, Victor Torres, mencionando especificamente a escassez na agricultura , hotelaria e indústrias de construção.



Projetos de lei 2024



Até agora, na sessão de 2024, há mais projetos de lei que, segundo os defensores, visam pessoas indocumentadas, incluindo um projeto de lei que aumentaria as penalidades para motoristas flagrados dirigindo sem carteira de motorista e uma proposta para reverter algumas leis de trabalho infantil que, segundo eles, poderiam afetar desproporcionalmente as crianças dos trabalhadores rurais.

Os ativistas manifestaram apoio a uma proposta – SB 1598 – que Torres apresentou este ano. É uma medida que essencialmente revogaria partes importantes da lei de imigração de 2023. Mas neste ponto da sessão legislativa, tem pouca ou nenhuma chance de ser aprovado este ano.



Nem o projeto de Torres no Senado, nem seu equivalente na Câmara (HB 1527), apresentado pela deputada democrata Dotie Joseph do Norte de Miami, foram ouvidos no Legislativo, mas isso não diminuiu o entusiasmo dos defensores que falaram sobre a medida na quinta-feira.



Petit fez referência a uma disposição da legislação que permitiria aos imigrantes indocumentados adquirir legalmente uma carta de condução, uma política que outros 20 estados permitem atualmente, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.



“Os requisitos restritivos da Flórida impedem que aproximadamente 600 mil pessoas obtenham carteiras de motorista e a cobertura de seguro necessária”, disse ela. “Isto não só prejudica a segurança pública, mas também sufoca o crescimento económico e perpetua dificuldades desnecessárias para inúmeras famílias em todo o estado. Ao alargar a elegibilidade para cartas de condução, não estamos apenas a garantir que as nossas estradas sejam mais seguras para todos os condutores, mas também a promover uma economia mais robusta e inclusiva.”



