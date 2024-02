DeSantis apoia penas mais duras para ladrões de lojas e "piratas de varandas"

O governador Ron DeSantis aprovou penas mais duras para roubo no varejo e “pirataria de varanda”, ou seja, roubo de pacotes deixados na porta dos proprietários.

Durante uma conferência de imprensa em Cape Coral, o governador citou relatos de aumento de roubos no varejo, incluindo apropriação de mercadorias por gangues organizadas em algumas cidades.



Um relatório divulgado em dezembro pela CapitalOne avaliou os roubos no varejo em US$ 112,1 bilhões nacionalmente em 2022 e US$ 5,42 bilhões na Flórida. Miami empatou com Denver e Albuguerque, N.M., em 11º lugar nas cidades mais afetadas.

“Penas mais duras são absolutamente necessárias para criar dissuasão do crime. A razão pela qual todas essas coisas estão fora de controle em lugares como Los Angeles e São Francisco é porque eles sabem que não serão responsabilizados, então eles têm todos os incentivos para querer entrar e roubar esses estabelecimentos de varejo sabendo que na pior das hipóteses eles levarão um tapa na cara”, disse DeSantis.

“Bem, agora estamos dizendo: ‘Ei, se você estiver usando uma arma de fogo para cometer um roubo no varejo, isso será crime. Você irá para a cadeia se fizer isso. Garanto que vocês vão pensar duas vezes antes de fazer isso”, continuou ele.

O membro republicano da Câmara estadual, Bob Rommel, que participou do evento, está patrocinando a legislação em questão (HB 549), que foi apresentada ao Comitê Judiciário na quarta-feira, 14, sua última parada antes do plenário da Câmara. Legislação semelhante está tramitando no Senado.



Penalidades



De acordo com as propostas de lei em discussão, roubos repetidos no varejo ou furtos envolvendo cinco ou mais pessoas se tornariam crime de terceiro grau, punível com até 5 anos de prisão; usar as redes sociais para recrutar participantes tornar-se-ia um crime de segundo grau, com pena de até 15 anos; usar arma de fogo ou ter condenações anteriores, é crime de primeiro grau, punível com até 30 anos.

Quanto à pirataria de varandas, roubos de mais de 20 casas ou de propriedades avaliadas em US$ 100 ou mais seriam crimes de segundo grau; roubar propriedades no valor entre US$ 40 e US$ 100 seria crime de terceiro grau.



Fonte: Florida Phoenix.