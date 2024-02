Flórida pode copiar lei do Texas que autoriza capelães nas escolas públicas

A Flórida é um dos cerca de uma dúzia de estados que estão considerando permitir que capelães prestem serviços de apoio a estudantes de escolas públicas. A tendência decorre de uma lei inédita que o Legislativo do Texas aprovou no ano passado, autorizando as escolas a pagar para que figuras religiosas trabalhem em funções de saúde mental.



A lei do Texas entrou em vigor em setembro, exigindo que mais de 1.200 distritos escolares votassem até 1º de março a favor ou contra a permissão de emprego ou aceitação de capelães como voluntários em funções de aconselhamento. O voto forçado intensificou as guerras culturais nos conselhos escolares do Texas, mas muitos optaram por aprovar os capelães como voluntários apenas em uma capacidade limitada, de acordo com o parceiro da Florida Phoenix, The Texas Tribune.



Requisitos para capelães voluntários



Nos estados que analisaram o assunto desde o ano passado, os padrões a que os capelães seriam submetidos variam. Por exemplo, em Indiana, os capelães só podiam prestar aconselhamento secular e teriam de possuir um mestrado em teologia, teologia ou estudos religiosos. Mas na maioria dos estados que pressionam para trazer capelães para as escolas públicas, o único requisito seria que eles passassem por uma verificação de antecedentes. A Flórida é uma delas.



Apesar destas abordagens diferentes, os críticos estão unidos na sua preocupação de que a ideia ultrapassaria uma fronteira constitucional na promoção da religião num ambiente sancionado pelo governo.

Os projetos de lei da Flórida permitem que os capelães tenham qualquer ou nenhuma afiliação religiosa, e os legisladores da Flórida a favor da proposta apontaram que lugares como o Congresso e as forças armadas têm capelães.



Embora as propostas da Flórida não digam explicitamente que os capelães voluntários cumpririam o papel de conselheiros de saúde mental, o patrocinador do SB 1044, a senadora republicana Erin Grall, manifestou apoio a esse aspecto do projeto de lei. Em última análise, os distritos escolares criariam as suas próprias diretrizes para os serviços prestados pelos capelães.



As análises dos projetos de lei pelos funcionários apontam para uma escassez de conselheiros escolares no estado: durante o último ano letivo, 6.754 conselheiros escolares certificados atenderam quase 3 milhões de alunos – um conselheiro para cada 425 alunos. Os conselheiros escolares da Flórida devem possuir título de mestre, de acordo com o Departamento de Educação da Flórida.



Na Flórida, a proposta da Câmara (HB 931) passou por duas comissões e está pendente de votação em plenário, enquanto a do Senado (SB 1044) ainda precisa aprovar mais comissões. Os outros estados que contemplam propostas semelhantes incluem Alabama, Iowa, Geórgia, Maryland, Utah, Nebraska e Kansas.