Morte de mãe com carrinho de bebê gera comoção e debate sobre trânsito em Miami (FL)

Uma mulher foi atropelada e morta por um caminhão enquanto atravessava a rua empurrando seu bebê em um carrinho em downtown Miami. O acidente gerou comoção e alerta da polícia sobre o cuidado dos pedestres e motoristas na Flórida.



Unidades policiais da cidade de Miami responderam ao local, localizado na área da Northeast 22nd Street e Biscayne Boulevard, na tarde de quarta-feira, 14.



Segundo o Miami Fire Rescue, a mulher, identificada como Jaklin Sabag, de 33 anos, foi encontrada embaixo do caminhão após atravessar a rua. Ela foi declarada morta no local. O carrinho foi derrubado com o bebê dentro, mas ele não ficou gravemente ferido.



De acordo com a investigação da polícia, que verificou as imagens das câmeras do trânsito, houve um impasse e o motorista do caminhão não viu a mulher atravessando a rua na frente do caminhão. Ela estava fora da faixa de pedestre e muito perto do veículo, segundo a polícia.



"Agora, olhando para a filmagem, ela atravessou onde não deveria atravessar. Ela não passou pela faixa de pedestres. Na verdade, ela caminhou entre dois carros. E ela estava bem embaixo do caminhão, o que significa que o motorista não tinha visão dela", disse Michael Vega, Oficial de Informação Pública do Departamento de Polícia de Miami.



Os detetives disseram que o motorista do caminhão não dirigia a mais de oito quilômetros por hora, de acordo com o vídeo de vigilância revisado.



“Ela não apenas cruzou na frente dele, mas quando chegou às linhas amarelas duplas, ela parou para olhar o trânsito no sentido norte, para ter certeza de que não seria atropelada, sem saber que estava parada na frente dele e que ele não a tinha visto", disse Vega. Quando o motorista percebeu que poderia ter batido em alguma coisa, ele parou o veículo.



Várias pessoas na área correram para o local e conseguiram segurar o bebê de 8 meses até que ele fosse transportado para o Ryder Trauma Center no Jackson Memorial. Apesar dos danos no carrinho, o bebê não teve ferimentos graves e deve se recuperar bem.



As pessoas que pararam para ver o que aconteceu ficaram abaladas ao saber dos detalhes do acidente. Um memorial em memória de Jaklin Sabag foi criado com flores no local do acidente. Ela era mãe de três filhos e morreu a poucos quarteirões de sua casa.



“Todos só precisam estar atentos ao que está ao seu redor, atentos às pessoas que andam de bicicleta”, disse Tasha Insua. “Eles precisam estar atentos aos carros, os carros precisam estar atentos às pessoas que andam de bicicleta, às pessoas que atravessam a rua. Basta demorar um pouco mais. Alguém acabou de perder a mãe, o bebê acabou de perder a mãe.”



O Departamento de Polícia de Miami (MPD) diz que não há planos de acusar criminalmente o motorista do caminhão e alerta que esse tipo de atropelamento acontece com mais frequência do que se imagina na região. Em 2023, a Unidade de Homicídios de Trânsito atendeu 65 casos de acidentes envolvendo pedestres, sendo 28 fatais.



Jaywalking (atravessar ou andar na rua ou estrada ilegalmente ou sem se preocupar com o tráfego que se aproxima) não é ilegal na Flórida, mas você pode ser notificado por isso e forçado a pagar uma multa, disse a polícia.



As mortes de pedestres nos EUA estão em seus níveis mais altos em mais de 40 anos, segundo a Associação de Segurança Rodoviária dos Governadores. O relatório classifica o Arizona e a Flórida nos primeiros lugares por terem taxas altas.



Fonte: WSVN e CBS News.