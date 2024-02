Tornados atingiram Florida Keys e Miami-Dade no final de semana

O tempestuoso domingo do sul da Flórida apresentou alguns tornados – em Florida Keys e no sudoeste de Miami-Dade.

Um tornado confirmado atravessou Cudjoe Key através de Torch Keys, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional de Key West. Ele causou danos a casas pré-fabricadas no Venture Out Resort, mas nenhum ferimento foi relatado.



Enquanto isso, no sudoeste de Miami-Dade, um breve tornado de intensidade desconhecida atingiu cerca de seis quilômetros ao norte do cruzamento da SW 8th Street com a Krome Avenue por volta das 14h55, de acordo com o NWS Miami.

Também não está claro se houve feridos ou danos relacionados a este tornado.

Houve outros possíveis tornados em Davie e Pembroke Pines, mas ainda não foram confirmados pelo Serviço Meteorológico Nacional.

A confirmed tornado moved across Cudjoe Key through the Torch Keys today. Ryan Burke captured this video as it moved through Cudjoe Bay, and David Dale McCue observed damage on Cudjoe. A team from @NWSKeyWest went to survey the damage, and a storm report will be available soon. pic.twitter.com/SUv65Aa3ms