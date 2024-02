Homem mostrado no 'America's Most Wanted' é preso na Flórida

Um homem apresentado no programa America's Most Wanted da FOX foi capturado após pisar no condado de Polk, anunciou o xerife Grady Judd na segunda-feira, 19. Ele foi denunciado pelas próprias filhas.



Davie Albarran, de 51 anos, tinha um mandado de prisão no condado de Osceola por agressão sexual contra uma criança menor de 12 anos e conduta obscena com uma criança menor de 12 anos, e foi levado sob custódia em Lakeland na noite de domingo, 18.



O homem de 51 anos foi apresentado em 2022 no revivido programa da FOX. As filhas adultas de Albarran foram as duas que deram dicas ao Gabinete do Xerife do Condado de Polk, o que levou à sua prisão.



“Normalmente não revelamos quem são os informantes, mas como elas se revelaram, não nos importamos em confirmar isso”, disse o xerife do condado de Polk, Grady Judd, durante uma entrevista no Good Day Orlando na terça-feira.



Uma das filhas de Albarran criou uma postagem nas redes sociais com alegações sobre o que seu pai supostamente fez com ela em dezembro de 2022. “Por favor, compartilhem e pintem a cidade com o rosto dele. Meu pai, Davie Albarran, é um pedófilo, está fugindo e a polícia está procurando por ele”, disse ela.



O xerife Marcos Lopez disse na época que outras vítimas apresentaram histórias semelhantes.

“Bem, ele cometeu um erro”, disse Judd. "(America's Most Wanted) o mostrou para todo o país e ele veio para Lakeland. Quando ele veio, recebemos informações confidenciais de onde ele estava."



Judd acrescentou que Albarran também não pagou pensão alimentícia em um caso não relacionado em Orange County.



“Sempre que você agride sexualmente uma criança menor de 12 anos e há dois mandados para dois eventos diferentes, não há nada pior do que isso”, disse Judd no Good Day Orlando. "Ele é um pedófilo. Ele é um molestador de crianças. Ele é o pior dos piores, e eu aplaudo suas filhas adultas por trabalharem conosco para capturá-lo."



Albarran será transferido de volta para o condado de Osceola nos próximos dias, onde será julgado.



Fonte: Fox35 Orlando.