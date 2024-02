Projeto de lei da Flórida aumenta penalidade para menores de idade armados

Um novo projeto de lei na Flórida criaria penas mais rigorosas para menores de idade flagrados portando armas. A Câmara estadual vai ouvir os argumentos sobre a proposta ainda esta semana.

A House Bill 1181, ou Projeto de Justiça Juvenil, tornaria a primeira posse ilegal de uma arma por um menor um crime de primeiro grau, em vez de uma contravenção de primeiro grau, e aumentaria o tempo que uma criança passaria em um centro de detenção juvenil.



Um réu primário passaria cinco dias, um réu secundário passaria 21 dias e um réu terceirizado seria internado em um programa residencial juvenil.

O deputado estadual Berny Jacques, um republicano, é um patrocinador da legislação e afirmou que "estaremos mais seguros quando lidarmos com esses tipos de ofensas”.



“Em segundo lugar, isto vai ajudar estes jovens porque eu vi isso como promotor no sistema judicial para adultos. Havia jovens que escapavam impunes dos mesmos crimes que os menores, mas quando estavam no sistema de tribunais para adultos, muito menos perdoar", completou Jacques à FOX 13 Tampa Bay.



O xerife do condado de Pinellas, Bob Gualtieri, ajudou os legisladores estaduais a criar o projeto de lei, de acordo com a FOX 13.



Casos



Na véspera de Natal, um menino de 14 anos atirou e matou sua irmã de 23 anos, Abrille Baldwin, enquanto ela tentava acabar com uma discussão sobre presentes de Natal entre ele e seu irmão de 15 anos em Largo, Flórida. O jovem de 15 anos então atirou em seu irmão de 14 anos.



Ambos os irmãos já tinham acusações anteriores por porte de arma. Gualtieri suspeita que as armas usadas no tiroteio foram roubadas de carros destrancados, o que as autoridades dizem ser a forma de acesso às armas envolvidas na maioria dos crimes cometidos por adolescentes na área.



O projeto de lei estava sendo elaborado antes mesmo da morte de Baldwin, mas ganhou impulso após a tragédia, inclusive sobre a ineficácia das penalidades para menores atualmente, defende Gualtieri.



"E o que acontece com eles? 'Oh, bem, você sabe, ele tem apenas 14 anos. Ele realmente não entende o que está acontecendo. Vamos apenas dar-lhe liberdade condicional.' Não está funcionando. Não está funcionando… chega desse tapa no pulso”, acrescentou.



"Eu realmente espero que o Legislativo da Flórida, na próxima sessão legislativa, leve isso a sério e aprove uma legislação que responsabilize essas crianças e nos ajude a desacelerar isso, porque se não desacelerarmos, teremos um grande problema", disse Gualtieri.

O Comitê de Política Fiscal do Senado ouvirá o projeto complementar da Câmara na quinta-feira.



Fonte: Fox News.