Senado da Flórida aprova restrição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Em meio a um debate sobre o papel do governo e dos direitos dos pais, o Senado da Flórida aprovou nesta quinta-feira, 22, um projeto de lei que busca manter as crianças menores de 16 anos fora das plataformas de mídia social.

O Senado votou 23-14 para aprovar o projeto de lei (HB 1), que inclui impedir que crianças menores de 16 anos criem contas em pelo menos algumas plataformas de redes sociais. A questão é uma prioridade do presidente da Câmara, Paul Renner, com os seus apoiantes a afirmar que as redes sociais prejudicam a saúde mental das crianças e as expõem a predadores sexuais.

A Câmara aprovou o projeto no mês passado, mas terá que fazer nova votação por causa das mudanças feitas no Senado, que se concentraram nos recursos da plataforma, e não no conteúdo, para tentar ajudá-la a resistir às contestações judiciais. O projeto de lei não lista plataformas específicas que seriam afetadas.

“Estamos falando de empresas que usam recursos viciantes para manipular em massa nossos filhos e causar-lhes danos”, disse a patrocinadora do Senado, Erin Grall, R-Vero Beach, antes da votação no Senado.

Mas os opositores descreveram o projeto de lei como “exagero do governo” e disseram que os pais deveriam tomar decisões sobre se as crianças usam as redes sociais.

“A paternidade é muito difícil, mas isso não significa que o governo precise intervir”, disse a senadora Tina Polsky, D-Boca Raton.

Os opositores também argumentaram que os tribunais decidiriam que o projeto de lei é inconstitucional, uma vez que os juízes bloquearam leis semelhantes noutros estados. O senador Jason Pizzo, D-Sunny Isles Beach, descreveu como um “milagre” que o projeto fosse considerado constitucional.



“Isso será anulado em um tribunal, mesmo por aqueles (juízes) em nível estadual nomeados pelo governador (governador Ron DeSantis) e mesmo por aqueles em nível federal nomeados pelo presidente Trump”, disse Pizzo, um advogado.

DeSantis, um advogado, levantou preocupações constitucionais sobre o projeto depois que ele foi aprovado na Câmara. Mas a medida foi revista no Senado, pelo menos em parte devido aos esforços para resolver questões jurídicas.



Embora muitas questões importantes na legislatura controlada pelos republicanos sejam decididas segundo as linhas partidárias, o projeto atraiu o apoio republicano e democrata – e a oposição republicana e democrata.



Além de impedir que crianças menores de 16 anos criem contas em pelo menos algumas plataformas de mídia social, o projeto de lei exigiria que as plataformas encerrassem contas existentes que elas saibam ou tenham “razões para acreditar” serem detidas por menores de 16 anos e permitiria que os pais solicitassem que contas de menores sejam encerradas.

O projeto inclui critérios para determinar quais plataformas estariam sujeitas às restrições. Os critérios incluiriam questões relacionadas a algoritmos, “recursos viciantes” e permitir que os usuários visualizassem o conteúdo ou atividades de outros usuários.

Além disso, exigiria que as plataformas usassem a verificação de idade antes da criação de contas, com as verificações também afetando os adultos.

De acordo com as alterações aprovadas na quarta-feira, as plataformas de redes sociais seriam obrigadas a oferecer métodos anônimos de verificação de idade a potenciais utilizadores. As plataformas também poderiam oferecer o que é descrito como métodos “padrão” de verificação de idade. Se ambos os métodos forem oferecidos, os usuários potenciais poderão escolher o método.



Fonte: NBC6.