Temperatura mínima cai para 50°F com nova frente fria na Flórida

Uma nova frente fria chega nesse fim de semana, diminuindo as temperaturas e aumentando a chance de chuva em algumas partes do estado, incluindo na região de Miami.



O clima de impacto é esperado na manhã de domingo, 25, com mínimas na casa dos 40°F e 50°F graus nas regiões de Orlando e Miami. Ao longo do dia, o clima esquenta e a média esperada é em torno de 70°F.



Antes da chegada da frente, espere condições de muito vento. Os ventos de sudoeste aumentarão para 20-25 mph à tarde, com rajadas de até 30-35 mph.



Embora possa parecer que Miami teve um inverno mais frio do que o normal – a cidade espera novamente ventos mais frios e queda de temperatura esta semana, de acordo com o Miami Herald – ainda não experimentou um dia com clima abaixo de 50°F.



Uma tendência de rápido aquecimento começará na segunda-feira, 26, com as temperaturas subindo para valores semelhantes aos da primavera no meio da semana, em meados de 80°F.



Na região de Tampa Bay, o frio do inverno retornou durante esta semana, mas os dias serão mais quentes até domingo. As máximas de temperatura passarão dos 40°F para os 60°F e os 70°F no final de semana.



No nordeste, em Jacksonville, as manhãs terão mínimas de 50°F, com máximas da tarde entre 60°F e 70°F.



Inverno mais frio?



Até agora neste ano, a temperatura média registrada no Aeroporto Internacional de Miami foi de 77,6 °F, um pouco acima da média de 76,4 °F. A temperatura mais baixa registrada no aeroporto foi de 52°F, segundo o NWS de Miami.



Graças ao padrão climático El Niño, Miami experimentou muito mais cobertura de nuvens até agora neste ano, disse Sammy Hadi, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Miami, à Axios.



As temperaturas este ano parecem mais frias, mas olhando para os registros históricos, esta temporada de inverno ainda está um pouco mais quente do que a média.