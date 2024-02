Cidades da FL se preparam para 'Spring break' com toque de recolher e outras ações

Faltando apenas algumas semanas para o 'Spring break' (férias de primavera), as cidades da Flórida, principalmente do sul do estado, estão tomando medidas para gerenciar o fluxo de visitantes. Após Miami Beach impor restrições severas, cidades como Fort Lauderdale e Hollywood estão se preparando para um fluxo maior de visitantes durante a temporada deste ano.



A temporada de férias de primavera na Flórida vai do início de fevereiro até meados ou final de abril. Cerca de 40% dos estudantes universitários dos EUA viajam nas férias de primavera, geralmente para algum lugar quente. A Flórida é o destino de muitos deles.



Miami Beach tornou público que vai manter a multidão sob controle, o que inclui a implementação de algumas restrições pesadas, como fechamento de estacionamentos na cidade, pontos de controle nas praias, taxas de pedágio mais altas e até toque de recolher. O acesso à praia vai fechar 6pm, haverá mais pontos de verificação de DUI (Driver Under Influence) e leitores de placas.



Para qualquer estacionamento aberto, haverá uma taxa fixa de US$ 100. As taxas de reboque também serão aumentadas. “Se você violar nossas regras, terá que pagar US$ 519 para vir buscar seu carro”, disse a gerente municipal de Miami Beach, Alina T. Hudak.



Condado de Broward



Estas novas medidas suscitaram preocupações de que o caos habitual pudesse transferir-se para o Condado de Broward. Embora as praias de Fort Lauderdale e Hollywood normalmente não sejam tão turbulentas quanto South Beach durante as férias de primavera, as autoridades também estão implantando medidas mais severas.



O condado de Broward vai intensificar sua segurança que inclui taxas de estacionamento mais elevadas, maior presença policial, leitores de matrículas e câmaras de vigilância de circuit

Tonight: Miami Beach residents are invited to join a webinar about the city's preparation plans for Spring Break 2024, including public safety measures and traffic impacts that will be in place for the month of March.



Thursday, February 22

6 PM

Zoom link: https://t.co/MvNjcnfkz0 pic.twitter.com/2dcVoitsi6 — City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) February 22, 2024

o fechado de televisão (CCTV).



Para desencorajar qualquer mau comportamento, Fort Lauderdale planeja aumentar as taxas de estacionamento em até US$ 100 por dia durante as férias de primavera e a cidade aprovou multas mais altas por violação de estacionamento, com um aumento na multa de US$ 125 para parquímetros vencidos.



Além disso, Fort Lauderdale está se reservando o direito de fechar cafés nas calçadas se as coisas ficarem agitadas na área e os funcionários da polícia de Hollywood disseram que haverá proibição de álcool, fumo e plástico descartável, regras para 'coolers', e proibição de animais no calçadão.



O governador Ron DeSantis disse aos policiais que eles devem “fazer o que for preciso” para manter a ordem durante os dias e ofereceu a Guarda Estadual da Flórida para ser encarregada da fiscalização onde precisar.



Fonte: Florida Politics e WSVN.