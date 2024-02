Brasileira que estava desaparecida é localizada na rua em Miami

A brasileira Rozimar Melquiades Lopes, de 40 anos, que estava desaparecida desde 20 de dezembro em Lake Worth Beach, sul da Flórida, foi encontrada. Segundo a mãe, ela foi localizada pela polícia vagando na rua em Miami na noite de sexta-feira, 23, e estava desnorteada.



De acordo com Raimunda Sscheneli de 59 anos, a filha sofre de distúrbios psicológicos e toma remédios controlados. Ela tem uma filha de 7 anos de idade, que está sob os cuidados da avó.



Ao Gazeta News, Sscheneli contou aliviada sobre a notícia. "A polícia me ligou e disse que ela estava totalmente perdida, não falava 'coisa com coisa'. Ela foi levada para o hospital, mas está relativamente bem, graças a Deus. Foi um milagre depois de 2 meses sem saber dela e pensando no pior. Agradeço a vocês pela ajuda na luta para encontrá-la".



"A minha neta não se aguentou de alegria quando falei que tinham achado a mãe dela. Ela ficou todo esse tempo muito triste, sem dormir e pensando um monte de coisas ruins sobre a mãe", completou.

Em um post no X, a polícia de Palm Beach County confirmou a boa notícia.





Ao Gazeta News, Raimunda Sscheneli disse que saiu para levar a neta na escola no dia 20 de dezembro e quando voltou a filha já não estava mais em casa. Ela estranhou porque a filha tinha o hábito de sair às vezes sozinha para ir à farmácia, ao mercado - locais perto e logo retornava para casa. Porém, dessa vez ela não regressou.



Recente na Flórida, Rozimar chegou para morar com a mãe em 1 de dezembro de 2023 e desapareceu no dia 20. "Foi o pior Natal da minha vida", disse.

