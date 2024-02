Polícia de Miami faz alerta após estupro e roubo por motorista de aplicativo

A polícia de Miami emitiu um alerta público após uma vítima relatar estupro e roubo envolvendo um motorista do Uber. O caso aconteceu em janeiro e chamou a atenção para cuidados ao chamar uma corrida por aplicativo.



Uma mulher que visitou o sul da Flórida vinda da Califórnia disse que estava em South Beach e bebeu demais. Ela afirma que pediu e estava esperando um Uber quando Danny Estalin Maurad Avecillas, de 49 anos, a convenceu a entrar em seu Chevy Traverse cinza.



A vítima disse aos detetives que só se lembra de ter acordado nua e com dores em um Motel 77 na Southwest Eighth Street.



Segundo a polícia, ele era um motorista do Uber que os detetives acreditam que às vezes não usava o aplicativo para dar carona. Os investigadores querem saber se alguém mais foi vítima dele.



A jovem disse que, com base nos ferimentos que sofreu, acredita que foi drogada, caso contrário não teria sido capaz de tolerar a dor. Durante a investigação, a polícia descobriu que a vítima realizou várias transações não autorizadas em seus cartões de crédito durante o tempo em que estava inconsciente.



O Local 10 News entrou em contato com o Uber, com um porta-voz dizendo em comunicado:

“Não há palavras para descrever esse comportamento doentio. Removemos o acesso do motorista assim que isso nos foi relatado e estamos apoiando as autoridades em sua investigação.”

Maurad permanece na prisão sem fiança. Se condenado, pode pegar prisão perpétua. Fonte: Local 10.





- Informações da viagem: verifique se as informações do modelo, a cor e a placa do carro batem com os mesmos dados que aparecem no aplicativo. Antes de entrar no carro, pergunte ao motorista o nome dele e peça para ele confirmar o nome do passageiro. Em caso de divergência, ambos devem cancelar a viagem e avisar os apps.



- Compartilhe seu trajeto: ative a opção de compartilhamento da viagem em tempo real com pessoas de confiança.



- Gravação: possibilidade de gravação do áudio da viagem diretamente no aplicativo, que, se necessário, poderá ser compartilhada com autoridades. Os arquivos permanecem nos dispositivos de quem realizou a gravação e podem ser abertos pelas empresas, como também as autoridades policiais.



- Checagem de rota: serviço de monitoramento de rota que detecta se ocorrerem mudanças bruscas de trajeto ou paradas longas e envia notificação ao usuário com informações sobre as ferramentas de segurança disponíveis.



- Em caso de acidente: ative os serviços de emergência, como a polícia e ambulância. Também avise a plataforma responsável pelo serviço.