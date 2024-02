Menina de 5 anos é resgatada em floresta de Tampa (FL)

Uma menina de 5 anos que havia se perdido em uma floresta na região de Tampa, condado de Hillsborough (FL), foi resgatada pela polícia no início da noite de segunda-feira, 26.



Agentes da Unidade de Aviação foram chamados e desempenharam um papel crucial para a localização da menina. Do helicóptero, eles usaram câmeras de imagem térmica e avistaram um movimento em área pantanosa dentro da mata. O aparelho consegue medir a temperatura de um corpo ou objeto por meio da captura da luz infravermelha.



Em seguida, policiais do condado que faziam a busca por terra foram orientados e chamaram pela menina. Momentos depois puderam ouvi-la e vê-la caminhando dentro de um pequeno pântano, com muitas árvores ao redor.



Segundo a polícia, a menina tem autismo e estava desaparecida após sair de casa horas antes.

Imagens da câmera corporal capturaram o momento em que os policiais perceberam que era a menina e a chamaram, evitando que ela entrasse mais na água e se machucasse.



“Genesis, venha aqui, querida”, disse um policial assim que avistou a garota. "Sim! Venha aqui! Olá, menina! Vamos tirar você da água, ok? Vou tirar você da água."



A menina foi encontrada ilesa, apenas com um corte superficial na perna. Apesar de perdida, ela não demonstrou estar assustada e foi entregue à família.



“Estávamos procurando você, querida”, anunciou o policial que carregou a menina para fora do mato.

“Sua ação rápida salvou o dia, transformando uma possível tragédia em um reencontro esperançoso”, disse o xerife Chad Chronister. “A dedicação deles mostra o que é serviço e proteção aqui no Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough.”

Alerta AMBER



Em 2022, cerca de 28 mil denúncias de crianças desaparecidas foram feitas às agências de polícia da Flórida. A maioria volta para casa ou é encontrada. O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE) emitiu 55 Alertas de Crianças Desaparecidas e 12 Alertas AMBER em todo o estado, informou o Village News.

Desde que o Centro de Informações sobre Pessoas Desaparecidas em Perigo (MEPIC) foi inaugurado há 40 anos, a Flórida ativou mais de 4.400 alertas AMBER, Criança Desaparecida, Prata e Roxo e mais de 1.600 pessoas desaparecidas foram recuperadas diretamente através de seus esforços, cerca de 40 por ano.

