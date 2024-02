Brightline abrirá nova estação ferroviária em Stuart, na Costa do Tesouro da Flórida

A Brightline escolheu onde planeja construir sua próxima estação ferroviária ao longo da Costa do Tesouro da Flórida – na cidade de Stuart, de acordo com um porta-voz da cidade.

A liderança da cidade de Stuart foi notificada pelo administrador municipal na segunda-feira, 26, de que a Brightline os havia selecionado para sua futura estação ferroviária, disse um porta-voz à FOX 35. O centro da cidade de Stuart é conhecido por ser uma comunidade vibrante e crescente.



A estação Stuart marcaria a sétima estação ferroviária do estado da Flórida. Já está em andamento há algum tempo, de acordo com uma reportagem da Associated Press. O condado de St. Lucie estava em jogo, mas no final o condado de Martin venceu.



“Expandir a Brightline para a região da Costa do Tesouro tornará a Brightline um dos meios de transporte mais acessíveis na Flórida, dando acesso a quase metade dos residentes do estado”, disse o CEO da Brightline, Michael Reininger, em uma declaração de outubro de 2023 sobre a empresa oficialmente buscando licitações junto a Costa do Tesouro para construir a futura estação ferroviária.



Nem a Brightline nem a cidade de Stuart anunciaram formalmente – ou publicamente – a nova estação. No entanto, o porta-voz disse que os comissários da cidade de Stuart e os comissários do condado de Martin foram convidados ao local proposto para um próximo anúncio, provisoriamente agendado para 11 de março.



Brightline também está explorando uma rota de conexão para Tampa. Uma proposta do presidente de transportes do Senado, Nick DiCeglie, pede que um terreno seja reservado ao longo da Interestadual 4 para estender o serviço de trem de Orlando a Tampa, de acordo com o The News Service of Florida.

Mais recentemente, a Brightline abriu uma extensão para Orlando em setembro de 2023, conectando City Beautiful ao sul da Flórida, incluindo Miami.