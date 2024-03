Mulher é acusada de tráfico de crianças ao viajar com o filho da Flórida para Ohio

Uma moradora da Flórida ficou 'traumatizada' ao ser acusada de tráfico de crianças ao viajar com o filho para Ohio. Ela alega que a Southwest Airlines fez a acusação durante a viagem e ao desembarcar, foi abordada pela polícia.



Imagens de vídeo mostram o momento em que Mary Bridgetta Tomarchio, 45, foi confrontada por dois policiais armados no Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky, em 17 de fevereiro. Eles disseram terem recebido um relato suspeito de “um piloto”, mas a companhia aérea nega que tenha sido algum de seus colaboradores.



Tomarchio disse que a princípio pensou que os policiais estavam brincando, mas rapidamente ficou apavorada quando a questionaram e pediram provas de que ela era a mãe da criança.



A publicitária disse que sabe que ela e seu filho, que tem cabelos loiros, Lucian Merk, têm aparência diferente, e que até tingiu os cabelos de mais claro no início deste mês para que ficassem mais parecidos. Mãe e filho também têm sobrenomes diferentes, pois ele compartilha o sobrenome do pai.



Tomarchio imediatamente começou a procurar documentos que pudesse mostrar para provar que a criança era seu filho, mas não conseguiu se conectar ao WiFi do aeroporto para acessar uma cópia eletrônica de sua certidão de nascimento no Google Drive. Ela então entregou suas passagens aéreas, cartões de atendimento médico e odontológico com seus nomes, um cartão de museu e sua própria identidade.



Para Tomarchio, que viaja pelo menos uma vez por mês, às vezes duas, com o filho para visitar o pai da criança, que mora em Ohio, o incidente foi inaceitável e sugeriu que a indústria aérea faça um protocolo mais adequado, como incluir uma série de perguntas aos passageiros antes de envolverem as autoridades em casos de suspeita de tráfico de crianças.



“A acusação injusta fez-me sentir humilhada e emocionalmente traumatizada e realça um padrão problemático de comportamento discriminatório em relação às famílias monoparentais, especialmente aquelas que não partilham os mesmos apelidos ou aparência física dos seus filhos”, afirmou.



“É inaceitável que nos dias de hoje, uma mãe solteira que viaja com o seu filho possa ser alvo e acusada de um crime tão hediondo com base apenas em suspeitas infundadas, sem qualquer protocolo em vigor”, acrescentou.



Após o incidente, a publicitária criou uma petição no change.org, pedindo que fosse exigido que todas as crianças portassem documentos de identificação emitidos pelo governo indicando os nomes legais de ambos os pais durante a viagem.



Fonte: DailyMail.com

