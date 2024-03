Beach Tennis Fest 2024 vai agitar o público nos dias 23 e 24 de março em Pompano Beach (FL)

O Beach Tennis Fest 2024 é um dos torneios mais esperados do sul da Flórida e chega a Pompano Beach nos dias 23 e 24 de março de 2024.



O evento integra as comunidades latinas em diferentes categorias em dois dias de pura emoção, e conta também com barracas de comidas típicas brasileiras, sorteio de brindes e até uma aula funcional gratuita.

Durante toda a festa, haverá muita música com DJ Rommel na tenda musical.







Para participar do torneio de Beach Tennis a dupla precisa se inscrever até o dia 18 de março e selecionar uma das categorias disponíveis, que vão de iniciante até avançado, duplas femininas e masculinas ou mix.



Os jogadores profissionais também terão categorias para disputarem prêmios em dinheiro. Este ano o evento oferece $ 800 para a dupla vencedora da categoria feminina e masculina.



Para se inscrever, acesse Eventbrite.com – BEACH TENNIS FEST 2024







Durante o torneio também acontece a famosa Exposição de Produtos e Serviços para o público presente, que poderão desfrutar de açaí, agua de coco, sanduíches, drinks especiais e muitos brindes das empresas participantes na área de educação, esporte, finanças, beleza, esporte e uma variedade de produtos.



Neste ano o evento conta também com uma aula funcional do personal trainer Muller, que irá oferecer um super treino gratuito na manhã de sábado, 23. Qualquer pessoa pode participar.







Apesar de ser um esporte de alta intensidade, todo mundo pode jogar Beach Tennis, independente da idade. Basta ter um espírito esportivo e conhecer as regras!



É um esporte praticado em uma quadra de areia com raquete, bola e rede, que pode ser disputado individualmente ou entre duas duplas. O objetivo é passar a bolinha para o outro lado por cima da rede com apenas um toque, sem deixar que ela caia do seu lado da quadra.







A partida pode ser disputada com o melhor de 3 sets (um jogador / dupla precisa vencer 2 sets para vencer a partida). O formato escolhido deve ser anunciado antes do evento. A pontuação em um set deve ser feita usando o método "Tie-break Set".

As bolinhas usadas para Beach Tennis são similares às de Tennis em Tamanhos e Formato, porém com pressurização menor que a oficial de Tennis, A bola usada no Beach Tennis tem 50% menos pressão dentro da bola, sendo bem mais murcha do que a do Tênis, isso ajuda para que ocorra maior número de trocas de bola.

BEACH TENNIS FEST 2024

Local: Lado norte (esquerdo) do Pier de Pompano Beach, próximo a Atlantic Blvd.

Horário : 9am as 6pm

Informações : 954 802 6402 – 754 2351267

Instagram: BeachTennisBrasilUSA