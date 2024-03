Novo projeto de lei da Flórida torna ilegal o lançamento de balões no estado

Um projeto de lei da Flórida que torna ilegal o lançamento de balões em todo o estado, com algumas exceções, foi aprovado pelo legislativo e foi encaminhado ao governador.



O projeto de lei 321 da Câmara da Flórida, apresentado em novembro de 2023, está a caminho da mesa do governador Ron DeSantis para ser assinado.



De acordo com o projeto:



- Liberar intencionalmente ou organizar o lançamento de balões fica proibido e é considerado uma forma de “descarte” e “despejo”. Dessa forma, o lançamento intencional de balões passa a ser ilegal e é considerado uma infração não criminal por jogar lixo (“littering” and “dumping").



- Qualquer pessoa que for pega participando ou organizando um lançamento de balão será multada em US$ 150 em uma penalidade civil por jogar lixo no lixo. Dessa taxa, US$ 50 serão depositados no Fundo Fiduciário de Gestão de Resíduos Sólidos para seu programa de subsídios.



- Serão permitidos balões lançados em nome de uma agência governamental para fins científicos ou meteorológicos, balões lançados em ambientes fechados e balões de ar quente recuperados após o lançamento.



- O projeto também isenta crianças de até seis anos de idade que “soltem intencionalmente, organizem o lançamento ou causem intencionalmente” o lançamento de balões.

Havia uma versão anterior do projeto de lei que também permitia o lançamento de balões biodegradáveis, mas essa parte foi revisada.



Se DeSantis assinar o projeto, ele entrará em vigor em 1º de julho.



Crise da poluição plástica



A afiliada da NBC6, WFLA, conversou com a Oceana, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação dos oceanos, que aplaudiu a decisão dos legisladores de enviar este projeto de lei a DeSantis, mas disse que eles devem continuar a enfrentar a crise da poluição plástica.