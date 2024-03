Governo de Miami-Dade despeja Miami Seaquarium após maus-tratos animais

O condado de Miami-Dade deu na quinta-feira, 7, ao Miami Seaquarium algumas semanas para desocupar seu campus de propriedade do governo, depois que uma série de relatórios de inspeção federal alegaram maus-tratos a animais.



O aviso de rescisão do contrato de arrendamento do condado do Seaquarium deixa Miami-Dade dramaticamente mais perto de expulsar o Seaquarium de sua casa há quase 70 anos, em uma rápida escalada do confronto entre a prefeita Daniella Levine Cava e a empresa que assumiu a operação com fins lucrativos em 2022.



“Esta decisão não foi tomada de ânimo leve”, disse Levine Cava em conferência de imprensa à tarde. “Mas a situação no Seaquarium é tão terrível que acreditamos que rescindir o contrato de arrendamento é a melhor ação para garantir a segurança de todos.”



Em uma carta do gabinete da prefeita na manhã de quinta-feira, Miami-Dade ordenou que o Seaquarium entregasse sua propriedade à beira-mar até 21 de abril.



“O longo e preocupante histórico de violações do locatário constituem violações repetidas e contínuas de longa data das obrigações contratuais do locatário de manter a propriedade em boas condições estado de conservação, manter os animais de acordo com a lei aplicável e cumprir todas as leis”, dizia a carta de Jimmy Morales, diretor de operações de Levine Cava.



A carta inicia um processo que os executivos do Seaquarium disseram na quinta-feira que levaria a uma briga judicial, ao considerarem as alegações do condado enganosas e desinformadas. “Vou apenas deixar que os meus advogados defendam os nossos direitos”, disse Eduardo Albor, presidente da Dolphin Company, empresa-mãe do Seaquarium.



Fonte: Miami Herald.