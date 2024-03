Tempestades no norte da Flórida e na Geórgia atrasam voos em Miami e Orlando

Tempestades no norte da Flórida e na Geórgia atrasaram voos em Miami e Orlando no último final de semana. Os passageiros do Aeroporto Internacional de Miami e do Aeroporto Internacional de Orlando enfrentaram problemas de viagem por horas para decolar ou aterrissar na Flórida.

Os aeroportos ficaram lotados no domingo, 10, com muitas pessoas esperando em filas – por seus voos ou por suas malas. Junto com os atrasos, disseram funcionários do MIA, também houve dezenas de cancelamentos.



Só no sábado, o Aeroporto Internacional de Miami relatou mais de 600 voos atrasados e 87 voos cancelados. Aproximadamente metade de todos os voos partiram no horário.



No Aeroporto Internacional de Orlando, mais de 500 voos sofreram atrasos no domingo, com mais de 80 cancelamentos dentro e fora do movimentado aeroporto. De acordo com a FlightAware, mais de 170 voos eram da Southwest.

Autoridades culparam as tempestades no norte da Flórida e na Geórgia pelas perturbações em massa.



A Administração Federal de Aviação relatou atrasos nas partidas no OIA no domingo, e um Programa de Fluxo do Espaço Aéreo em grande escala esteve em vigor durante grande parte do dia, impactando o tráfego aéreo de entrada e saída da Flórida. Eles são usados para gerenciar o tráfego aéreo pesado e lidar com condições climáticas severas.