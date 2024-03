Baleia morre após encalhar na costa do Golfo da Flórida

Uma baleia cachalote que encalhou em um banco de areia ao longo da costa do Golfo da Flórida morreu nesta segunda-feira, 11, disse a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.



A polícia e autoridades da vida selvagem começaram a tentar libertar a baleia macho do banco de areia raso perto da praia de Venice na manhã de domingo.

Os biólogos estimaram que a baleia tivesse cerca de 21 metros de comprimento, mas confirmaram nesta segunda-feira que ela tinha na verdade 13 metros de comprimento, disse a agência.

Na noite de domingo, a baleia sofria de dificuldade para respirar e morreu por volta das 3 da manhã desta segunda-feira. Os biólogos tiveram dificuldade em ajudá-lo no domingo por causa das condições da água.



Os biólogos coletarão amostras para determinar a causa da morte, o que pode levar várias semanas.

Venice fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Tampa.

