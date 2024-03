Menina de 13 anos sofre tentativa de sequestro no sul da Flórida: "Não me sinto mais segura"

‘Não me sinto mais segura’, disse uma menina de 13 anos que quase foi sequestrada enquanto passeava com seu cachorro em Homestead, sul da Flórida.



Um relatório de prisão do Departamento de Polícia de Homestead afirma que a menina estava passeando com seu cachorro voltando para casa, ao longo da Southwest Fourth Street, perto da Avenida Krome, pouco depois das 7h, quando um homem passou em um Chevrolet Tahoe e parou.



O criminoso, identificado como Michael Luprecio, de 43 anos, abriu o capô do SUV e ficou despistando enquanto a menina se aproximava para entrar em casa. Quando ela passou perto dele, em direção à porta da frente, ele tentou pegá-la à força e puxá-la para perto de seu veículo.



O relatório afirma que ele a “atacou agressivamente, agarrando-a pelo pulso direito e pela parte inferior das nádegas, pegando-a de surpresa”.



“A vítima afirmou que gritou temendo por sua vida, conseguiu escapar e correu para dentro de sua casa para chamar a polícia”.



A menina, que não teve o nome revelado por segurança, deu entrevista com a permissão da mãe e contou o ocorrido ao Local 10 News. “De repente, ele tentou me agarrar e eu o empurrei e gritei com ele e ele agarrou minha parte inferior e fiquei muito chocada”, disse ela. “Aí eu corri para minha casa.”



O criminoso então entrou no carro e fugiu, mas foi capturado logo depois com a ajuda de imagens de uma câmera de vigilância comercial próxima.



Durante depoimento à polícia, Luprecio “admitiu ter visto a vítima passeando com seu cachorro e decidiu parar nas proximidades para verificar um barulho vindo de seu motor”, afirmando que a “assustou” ao fechar “agressivamente” o capô. Ele nega que tentou sequestrá-la.



“Não me sinto mais segura”, disse a menina ao Local 10 News. “Enquanto eu tiver minha mãe e meu pai, me sinto mais seguro com eles.”



Ele está detido no Centro Correcional Turner Guilford Knight sob a acusação de tentativa de sequestro de criança e agressão. Durante audiência preliminar na segunda-feira, 11, ele pediu liberdade porque disse que estava passando por problemas de saúde, incluindo câncer. Mas o pedido foi negado.



A polícia investiga se há outras vítimas e pede que as denúncias sejam feitas ao 305-4-POLICE (305-476-5423).



“Nesses casos, sempre existe a possibilidade de que isso tenha sido feito no passado”, disse o capitão Fernando Morales, porta-voz do HPD. “Ele fez isso com tanta facilidade que só nos preocupa um pouco.”



Fonte: Local 10 e CBS News.