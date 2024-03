Governo da FL autoriza discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas salas de aula

Alunos e professores poderão falar livremente sobre orientação sexual e identidade de gênero nas salas de aula da Flórida, desde que não faça parte do ensino, de acordo com um acordo alcançado na segunda-feira, 11, entre autoridades educacionais da Flórida e advogados de direitos civis que desafiaram uma lei estadual que os críticos apelidaram de "Don não diga gay."



O acordo esclarece o que é permitido nas salas de aula da Flórida após a aprovação, há dois anos, da lei que proíbe o ensino sobre orientação sexual e identidade de gênero nas séries iniciais. Os oponentes disseram que a lei criou confusão sobre se os professores poderiam se identificar como LGBTQ+ ou se poderiam até ter adesivos de arco-íris nas salas de aula.



Outros estados usaram a lei da Flórida como modelo para aprovar proibições de instrução em sala de aula sobre identidade de gênero ou orientação sexual. Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kentucky e Carolina do Norte estão entre os estados com versões da lei.

De acordo com os termos do acordo, o Conselho de Educação da Flórida enviará instruções a todos os distritos escolares dizendo que a lei da Flórida não proíbe a discussão de pessoas LGBTQ+, nem impede regras anti-bullying com base na orientação sexual e identidade de gênero ou proíbe gays Grupos da Aliança Direta. O acordo também estabelece que a lei é neutra – o que significa que o que se aplica às pessoas LGBTQ+ também se aplica às pessoas heterossexuais – e que não se aplica aos livros da biblioteca que não são usados na sala de aula.

"O que este acordo faz é restabelecer o princípio fundamental, com o qual espero que todos os americanos concordem, que é que todas as crianças deste país têm direito a uma educação numa escola pública onde se sintam seguras, a sua dignidade seja respeitada e onde suas famílias e pais são bem-vindos", disse Roberta Kaplan, principal advogada dos demandantes, em entrevista. "Isso não deveria ser algo controverso."

Em um comunicado, o gabinete do governador da Flórida, Ron DeSantis, descreveu o acordo como uma “grande vitória”, com a lei permanecendo intacta.

“O acordo mutuamente acordado de hoje garante que a lei permanecerá em vigor e espera-se que o caso seja encerrado pelo Tribunal em breve”, afirmou o comunicado.

Os advogados dos direitos civis processaram autoridades educacionais da Flórida em nome de professores, alunos e pais, alegando que a lei era inconstitucional, mas o caso foi arquivado no ano passado por um juiz federal em Tallahassee, que disse que eles não tinham legitimidade para processar. O caso foi apelado para o Tribunal de Apelações do Décimo Primeiro Circuito.

A lei, formalmente conhecida como Lei dos Direitos dos Pais na Educação, tem sido defendida pelo governador republicano desde antes de sua aprovação em 2022 pelo Legislativo da Flórida, controlado pelo Partido Republicano. Proibiu o ensino sobre orientação sexual e identidade de género desde o jardim de infância até ao terceiro ano e foi alargado a todos os anos no ano passado.



A lei também desencadeou as batalhas legais em curso entre DeSantis e Disney pelo controle do distrito governamental do Walt Disney World na Flórida central, depois que DeSantis assumiu o controle do governo, no que a empresa descreveu como uma retaliação por sua oposição à legislação.