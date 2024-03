Falsos motoristas de aplicativos são presos em aeroportos do sul da Flórida

Operações secretas levaram a notificações e prisões de motoristas ilegais de transporte compartilhado em aeroportos do sul da Flórida. É ilegal, não regulamentado e perigoso, alertam as autoridades.



A operação secreta conjunta entre a Divisão Reguladora de Transporte de Passageiros de Miami-Dade e o Departamento de Polícia de Miami-Dade começou na manhã de sábado, 9, antes mesmo do sol nascer.

Motoristas falsos de Uber e Lyft foram presos no Aeroporto Internacional de Miami solicitando caronas.



“Já temos quatro veículos e começamos às 6 horas da manhã”, disse Ivan J. Cotayo, Coordenador de Transporte de Passageiros do Condado de Miami-Dade. “São indivíduos que vêm ao MIA, baixam as janelas e solicitam… sem o seguro, sem as licenças exigidas no condado de Miami-Dade.”



Os comissários do condado de Miami-Dade alteraram recentemente seu decreto para tornar mais severas as penalidades para aqueles que forem pegos.



Um motorista que já havia sido preso uma vez, desobedeceu um aviso anterior de não retornar ao aeroporto a menos que estivesse viajando, foi pego pela segunda vez e algemado.

“Essas pessoas, não sabemos os seus antecedentes, não sabemos se são criminosos, não sabemos se têm carta de condução, nem sabemos se têm seguro para este veículo”, disse Cotayo. “E agora eles estão vindo ao MIA para solicitar e buscar pessoas fora da plataforma. Não quero que nossos moradores e turistas sejam prejudicados por pessoas que nem sabemos quem são.”



Alguns motoristas usam placas falsas de Uber e Lyft no para-brisa para enganar os passageiros.



Se você entrar no carro com um desses motoristas, a viagem não será rastreada como seria se você usasse um aplicativo, alertam as autoridades.

Ser preso é extremamente caro para os motoristas ilegais, além dos veículos serem apreendidos.

“Cada um desses motoristas está recebendo duas citações”, disse Cotayo. “Duas infrações civis de US$ 1.010 cada, além de seus veículos serem apreendidos. Desde janeiro de 2023, realizamos 28 operações secretas e um total de 102 veículos foram apreendidos.”

Para fazer isso legalmente, os motoristas devem ter carteira de motorista municipal, passar por uma inspeção veicular, passar por treinamento, passar por uma verificação de antecedentes e fornecer comprovante de seguro.



No mês passado, o Local 10 News noticiou sobre motoristas de táxi legítimos no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood que ficaram irados com as solicitações ilegais na calçada que, segundo eles, estavam tirando dinheiro de seus bolsos.

Desde a publicação dessa história, a FLL disse que conduziu seis operações secretas, escreveu 18 citações e avisos de invasão, fez quatro prisões em conjunto com o Gabinete do Xerife de Broward e adicionou mais dois policiais à fiscalização terrestre do aeroporto.



Fonte: WPLG Local