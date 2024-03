Miami-Dade é o condado que mais recebeu novos residentes de fora dos EUA em 2023

Nos destinos mais populares para imigrantes – condados do sul da Flórida e condados que abrigam Houston, Los Angeles, Chicago e San Jose – a migração internacional cresceu dois dígitos ano após ano, de acordo com estimativas do US Census Bureau.

As estimativas não fazem distinção entre imigração legal e imigração ilegal, por isso é impossível saber se parte do crescimento resultou de passagens ilegais de fronteira. As detenções por travessias ilegais atingiram um máximo histórico em dezembro, mas caíram para metade em janeiro.

No condado de Miami-Dade, houve quase 54.500 novos residentes de fora dos EUA, o maior número do país no ano passado e um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. A migração internacional compensou a saída de mais de 47 mil residentes que deixaram o condado de Miami-Dade para outros condados dos EUA.

Entre as áreas metropolitanas, que combinam condados com ligações sociais e econômicas, a área metropolitana de Dallas teve o maior crescimento no ano passado – mais de 152.000 residentes – e ultrapassou os 8 milhões de residentes pela primeira vez. Esse crescimento foi seguido pela região metropolitana de Houston, com quase 140.000 residentes adicionais, e pela área metropolitana de Atlanta, com um aumento de mais de 68.000 pessoas.

A região metropolitana de Atlanta saltou duas posições em relação ao ano passado para se tornar a sexta área metropolitana mais populosa, com 6,3 milhões de residentes. É superado apenas pelas áreas metropolitanas de Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas e Houston.



Fonte: Associated Press.