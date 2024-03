Flórida se prepara para abandonar investimentos na China

Os gestores de fundos de pensões da Flórida estão prontos para iniciar o processo de abandono dos investimentos em empresas detidas pela China, antecipando que o Governador Ron DeSantis assinará um projeto de lei ordenando o desinvestimento.

O projeto de lei (HB 7071), aprovado por unanimidade na semana passada pela Câmara e pelo Senado, exigiria que o Conselho de Administração do Estado desenvolvesse um plano até 1º de setembro para a venda de participações vinculadas a empresas de propriedade majoritária do governo chinês. o partido comunista chinês ou os militares chineses. O desinvestimento teria então de ocorrer no prazo de um ano.

"A exposição não é muito alta por uma série de razões. Mas é algo que implementaremos assim que o projeto de lei for, presumivelmente, assinado ou se tornará lei aqui em breve", disse o diretor executivo interino do Conselho de Administração do Estado, Lamar Taylor. esta semana durante reunião do Conselho Consultivo de Investimentos da agência.

O Conselho de Administração do Estado supervisiona os investimentos estatais, totalizando cerca de 225,4 mil milhões de dólares em meados de Fevereiro. O plano de pensões do Florida Retirement System representa cerca de 84% dos ativos.

Taylor disse que visar empresas com 50,1% ou mais de propriedade do governo chinês é um “padrão bastante verificável”.

“Há uma série de provedores de serviços (externos) que podemos recorrer para nos ajudar a identificar essas empresas para que possamos implementar isso a partir de um processo de conformidade”, disse Taylor.

Taylor acrescentou que a exposição atual a essas empresas é “menos de US$ 300 milhões”.

Uma análise da Câmara divulgada em Fevereiro colocou os investimentos em mais de 200 entidades estatais chinesas em 277 milhões de dólares, ou 0,16%, do sistema de pensões. Desse total, US$ 53,6 milhões estavam vinculados ao China Construction Bank Corp. e US$ 46,4 milhões estavam na Kweichow Moutai, especializada em uma determinada bebida chinesa. A maioria dos investimentos é inferior a US$ 5 milhões cada.

Proibições semelhantes foram impostas envolvendo Cuba desde 1993, Sudão e Irão desde 2007 e Venezuela desde 2018.

Ainda não está claro quando DeSantis assinará o projeto de lei de investimento na China, já que o Legislativo não o enviou formalmente a ele. Mas o projeto de lei é o mais recente de uma série de esforços dos líderes estatais para tentar cortar os laços econômicos com a China e outros países.



Outras leis estaduais recentes incluíram uma medida de 2023 que restringe certas pessoas da China e de outros “países estrangeiros preocupantes” de possuir propriedades na Flórida.



A lei gerou um desafio constitucional, com o 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA programado para ouvir os argumentos em abril.



Fonte: CBS Miami.