Mulher tenta vender a própria filha bebê por US$ 500 na Flórida

Uma mulher tentou vender a própria filha bebê por US$ 500. O caso aconteceu no dia 5 de março em Palatka, na Flórida Central, e terminou com a prisão da mãe.



Jessica Woods, 33, foi flagrada vagando do lado de fora de uma empresa financeira em Palatka, Flórida, com sua filha de 18 meses. Uma funcionária havia reconhecido Woods como a mãe que frequentava o local e até usou o banheiro do banco para trocar a filha. Segundo a funcionária, algumas vezes a mulher agia de forma rude com a criança.



No dia, Woods foi encontrada dormindo em um aparelho de ar condicionado externo, enquanto sua filha estava dentro de um carrinho de compras próximo, sem cobertores. A funcionária, preocupada, perguntou à mulher se ela precisava de ajuda e Woods teria pedido dinheiro. A funcionária negou e se ofereceu para comprar algumas coisas para mãe e filha, mas a mulher ficou com raiva a ponto de deixar a filha cair.



Mais tarde, Woods voltou ao banco, colocou sua filha no chão – e a menina imediatamente começou a engatinhar em direção ao trânsito. A funcionária pegou a criança e a mulher perguntou se ela queria comprar a filha. Com a recusa, a mulher foi embora, deixando a filha para trás.



“Woods disse à pessoa que ela não precisava de nada, mas se ofereceu para vender a criança por US$ 500”, disse o Departamento de Polícia de Palatka em um comunicado à imprensa.



A funcionária levou a criança para dentro do banco para limpá-la antes de denunciar o caso à polícia. Os policiais levaram a criança aos seus cuidados até que o Departamento de Crianças e Famílias chegou e assumiu a custódia da menina. A criança já foi colocada em um orfanato.



Woods foi localizada e detida em 7 de março. Ela foi colocada na prisão do condado de Putnam e autuada por vender ou entregar um menor por dinheiro ou propriedade, deserção ilegal de uma criança, abuso infantil agravado e três acusações de abuso infantil sem grandes lesões corporais.



As acusações totalizaram uma fiança de US$ 255 mil, de acordo com os registros do tribunal.



Fonte: New York Post.