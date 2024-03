Primeiro voo fretado com cidadãos dos EUA fugindo do Haiti pousa em Miami

Um voo fretado transportando dezenas de cidadãos norte-americanos que fugiam da crescente violência de gangues no Haiti pousou no domingo, 17, em Miami, disseram autoridades do Departamento de Estado dos EUA.



Mais de 30 cidadãos norte-americanos estavam no voo fretado pelo governo, disseram autoridades em comunicado. Chegou ao Aeroporto Internacional de Miami depois que a Embaixada dos EUA em Porto Príncipe, no início deste mês, instou os cidadãos dos EUA a partirem “o mais rápido possível” enquanto o caos toma conta do Haiti.

O passageiro Avlot Quessa, que mora em Boston, viajou do centro do país para embarcar no voo fretado depois de ter ido ao Haiti no mês passado para uma viagem que deveria durar uma semana para visitar sua mãe.

“É simplesmente terrível... O sofrimento, você só pode imaginar”, disse Quessa ao Miami Herald sobre o país caribenho vizinho. “O Haiti é minha pátria e é muito estressante ver a pátria passando por esse ato de violência, destruição... e eles são nossos vizinhos.”

O principal aeroporto do Haiti, em Porto Príncipe, permanece fechado após os ataques de gangues que assolaram o Haiti nas últimas semanas, levando muitas pessoas à beira da fome. O governo e as agências humanitárias relataram neste fim de semana saques de suprimentos humanitários à medida que a situação piorava.



O Departamento de Estado anunciou no sábado que ofereceria voos fretados limitados para cidadãos americanos a partir da cidade menos caótica de Cap-Haïtien, no norte do país.

As autoridades disseram que não poderiam fornecer transporte terrestre para Cabo Haitiano e que os cidadãos dos EUA deveriam considerar os voos charter “apenas se acharem que podem chegar ao aeroporto de Cabo Haitiano com segurança”.

“Incentivamos os cidadãos dos EUA que ainda estão no Haiti e que desejam partir a entrar em contato com o Departamento de Estado usando o formulário de registro de crise em nosso site, caso ainda não o tenham feito”, disse a agência.



As pessoas que embarcam nos voos coordenados pelo governo dos EUA devem assinar uma nota promissória concordando em reembolsar o governo.



O Departamento de Estado disse que autoridades do governo em Miami vão ajudar os evacuados recém-chegados a seguir para suas casas.

Os militares dos EUA enviaram na semana passada forças adicionais para reforçar a segurança na Embaixada dos EUA, que fica em um bairro amplamente controlado por gangues.

Fonte: Associated Press.