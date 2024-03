4 das 5 áreas metropolitanas que mais crescem nos EUA estão na Flórida

A população tem aumentado constantemente no Sunshine State, mas de acordo com estimativas divulgadas recentemente pelo U.S. Census Bureau, a Flórida abriga quatro das cinco áreas metropolitanas de crescimento mais rápido no país.

De acordo com os dados, Wildwood-The Villages, que é conhecida por ter uma comunidade de aposentados bastante grande, teve um crescimento populacional de quase 5% ou 151.565, tornando-se a área metropolitana de crescimento mais rápido nos EUA.



Logo atrás como a segunda área metropolitana de crescimento mais rápido do país, Lakeland-Winter Haven aumentou quase 4%, para 818.330.



Ocala e Port St. Lucie, a quarta e a quinta áreas metropolitanas de crescimento mais rápido nos EUA, respectivamente, tiveram um crescimento populacional de mais de 3% cada, com 409.959 e 536.901.



Mas este aumento não é surpreendente.

De acordo com o US Census Bureau, este rápido crescimento da população em todo o Sunshine State é um reflexo de uma tendência maior que está acontecendo no Sul.

Os dados mostram que o Sul é a região que mais cresce no país e o local das 10 áreas metropolitanas dos EUA que mais crescem entre 2022 e 2023.

O que poderia estar contribuindo para o crescimento?



Em suma, migração.

De 2022 a 2023, muitas pessoas mudaram-se para esta região, contribuindo para a sua migração interna líquida globalmente positiva, informou o Census Bureau.

No período de um ano, 28 das 30 principais áreas metropolitanas com a migração interna positiva mais elevada situavam-se no Sul.

É provavelmente por isso que o Texas também viu um aumento tão grande na população em suas áreas metropolitanas.

Na verdade, as áreas metropolitanas de Dallas-Fort Worth e Houston lideraram o país no número de novos residentes durante este período devido a um grande afluxo de migrantes nacionais e internacionais, bem como a mais nascimentos do que mortes.



Fonte: NBC6.