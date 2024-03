Eleitores republicanos vão às urnas na eleição primária na Flórida

Os eleitores republicanos registrados, que ainda não votaram pelo correio ou na votação antecipada, irão hoje às urnas na Flórida para votar nas Primárias de Preferência Presidencial.



As urnas abriram às 7am e encerram às 7pm. Qualquer eleitor esperando na fila até o horário final terá a oportunidade de votar.



Não haverá votação ou eleição para os democratas, uma vez que o Partido Democrata da Flórida apenas forneceu o nome de Joseph R. Biden Jr. O presidente Biden conquistou a nomeação do Partido Democrata durante as eleições de 12 de março, quando obteve vitórias em Washington, Geórgia e Mississippi.

O que está na votação para as eleições primárias da Flórida?



O Partido Republicano da Flórida apresentou vários candidatos indicados. Portanto, há uma cédula e eleição primária de preferência presidencial.

A eleição primária de preferência presidencial da Flórida é uma eleição primária fechada. Isso significa que apenas os eleitores registrados nesse partido podem votar no candidato do partido de sua preferência para presidente.

A eleição de terça-feira é a primeira eleição primária da Flórida na campanha de 2024.

No dia 20 de agosto haverá eleições primárias. “Apenas os eleitores que sejam membros registrados de partidos políticos podem votar nos candidatos dos respectivos partidos ou indicados para um cargo em uma eleição primária. Todos os eleitores registrados, independentemente da filiação partidária, podem votar em questões e disputas apartidárias durante uma eleição primária”, de acordo com a Divisão de Eleições da Flórida.

Quais candidatos republicanos estão nas eleições primárias da Flórida?

Na votação republicana, certificada em 19 de dezembro de 2023, o ex-presidente Donald Trump aparece junto com outros seis candidatos, todos já desistidos da disputa:

Niky Haley, ex-embaixadora da ONU

Ron DeSantis, governador da Flórida

Chris Christie, ex-governador de NJ

Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas

Vivek Ramaswamy, empresário e político

Ryan L. Binkley, pastor, empresário e político



O ex-presidente avançou nas primeiras disputas de indicação, vencendo todas as primárias, exceto duas, em seu caminho. Haley, o último republicano a enfrentar Trump antes de desistir no dia seguinte à Superterça, venceu apenas duas primárias do Partido Republicano, em Vermont e Washington, D.C.

Trump será o presumível candidato republicano para 2024 após a sua vitória em Washington em 12 de março, reunindo os 1.125 delegados necessários para garantir a nomeação do Partido Republicano. Ele também venceu as primárias da Geórgia e do Mississippi.



Após a eleição de terça-feira, "delegados designados dos partidos políticos da Flórida se reúnem nas convenções nacionais de seus respectivos partidos para nomear formalmente o candidato do partido preferido com base nas regras do partido. Essas convenções nacionais são normalmente realizadas em julho ou agosto. O partido então submete ao Estado os nomes do candidato presidencial que representará o partido nas eleições gerais de novembro", de acordo com a Divisão de Eleições da Flórida.



Fonte: CBS News.