Com 50 mil alunos a menos, distrito escolar do sul da Flórida vai redefinir escolas

Diante do número insuficiente de matrículas, o Distrito Escolar de Broward vai divulgar na quarta-feira, 20, um plano que visa redefinir as escolas. O número de alunos matriculados vem caindo ano após ano e o distrito é um dos mais afetados até então.



Depois de três reuniões comunitárias e muita pesquisa, confrontado com menos 50.000 alunos, o distrito deve decidir o que fazer com as escolas com matrículas insuficientes e, ao mesmo tempo, ter dinheiro suficiente para operar o resto das escolas.



“[Esperamos] que o número total de matrículas nas escolas tradicionais distritais diminua em 4.300 alunos no próximo ano – 4.300 alunos”, disse Judith Marte, vice-superintendente de finanças e operações. “São US$ 30 milhões de receita que temos atualmente e que não esperamos ter no próximo ano.”

Anos de declínio nas matrículas, um mercado em expansão de alternativas às escolas públicas tradicionais e o declínio dos fundos federais da COVID que se aproxima em Setembro de 2024 estão a pressionar os responsáveis de Broward a tomar algumas decisões financeiras difíceis – incluindo fechar ou combinar escolas.



A probabilidade é que algumas sejam "fundidas" e passem a ser uma só escola. Descobrir soluções para recrutar mais alunos precoces — e mantê-los matriculados — é um desafio fundamental para o distrito. O BCPS registrou perdas significativas de matrículas desde o jardim de infância até ao terceiro ano – uma tendência que se verifica noutros distritos do país, uma vez que dezenas de novos alunos nunca voltaram após o início da pandemia.



Ao longo da última década, as matrículas nas escolas tradicionais do distrito caíram em mais de 20.000 alunos, para 197.000 no ano letivo de 2023-2024 – enquanto as matrículas nas escolas charter continuaram a crescer.



Enquanto isso, o número de estudantes de Broward que aproveitam a Bolsa de Empoderamento Familiar do estado – para escolas privadas ou programas de educação domiciliar – aumentou mais de oito vezes.



O distrito escolar divulgou uma lista de 67 escolas com matrículas insuficientes que atualmente operam com 70% da capacidade ou menos. A lista inclui 15 escolas com menos de 50% da capacidade. De acordo com a contagem do distrito, a escola com o menor número geral de matrículas é a Pines Middle School, que tem apenas 34,5% da capacidade.



Oakland Park



A situação está causando ansiedade na comunidade em Oakland Park, onde duas escolas, Oakland Park Elementary e Rickards Middle, estão com matrículas insuficientes. A Oakland Park Elementary tem cerca de 300 alunos e uma possibilidade é fundi-la com outra escola primária da cidade, fato que preocupa pais e familiares de alunos.



O CBS News Miami conversou com dois ativistas comunitários e com o prefeito de Oakland Park sobre a mudança potencial. Todos os três se opõem a que o distrito faça quaisquer mudanças nas cinco escolas públicas da cidade.



O prefeito Mitch Rosenwald disse que espera adicionar 3.000 residentes nos próximos três anos e que as famílias que se mudarem precisarão de escolas públicas.



Fonte: CBS Miami.