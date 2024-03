DeSantis assina lei que restringe o acesso de menores às redes sociais

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou o projeto de lei que restringe a abertura de contas nas redes sociais por menores e tem outras disposições. A nova lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.



A nova proibição de mídia social para menores na Flórida pode ser uma das mais rigorosas do país. A lei proíbe contas de redes sociais para crianças menores de 14 anos e exige o consentimento dos pais para jovens de 15 e 16 anos.



A Câmara votou 109-4 para aprovar o projeto de lei (HB 3), que foi aprovado no Senado no início de março. DeSantis havia vetado uma versão anterior do projeto de lei (HB 1) depois de levantar preocupações sobre questões constitucionais e violação dos direitos dos pais.



Grupos da indústria tecnológica e de liberdade de expressão já sinalizaram que o projeto de lei provavelmente enfrentará uma contestação judicial da Primeira Emenda.

“A proibição total de menores de sites de mídia social não aborda o dano potencial que eles podem encontrar em sites de mídia social, mas, em vez disso, proíbe-os de compartilhar e se envolver em discursos constitucionalmente protegidos”, disse Katie Blankenship, diretora do grupo de liberdade de expressão PEN America Florida em um comunicado esta semana. “Sabemos que os sites de redes sociais podem apresentar riscos significativos para os menores, mas a resposta do Estado a tais riscos deve ser adaptada para minimizar os danos, e não para aprovar medidas que violem os direitos constitucionais dos habitantes da Flórida.”

O presidente da Câmara, Paul Renner, R-Palm Coast, fez da repressão às redes sociais talvez a questão de maior destaque da sessão legislativa deste ano. Ele afirma que o uso das redes sociais prejudica a saúde mental das crianças e pode levar a que predadores sexuais se comuniquem com menores.

Porém, opositores apontaram para os tribunais que bloqueiam leis semelhantes aprovadas noutros estados.

“Não acho que deveríamos gastar mais dinheiro público em ações judiciais neste estado, onde sabemos que esses projetos de lei são inerentemente inconstitucionais”, disse a deputada Anna Eskamani, D-Orlando.

O projeto de lei não menciona plataformas de mídia social que seriam afetadas. Mas inclui uma definição de tais plataformas, com critérios relacionados a coisas como algoritmos, “recursos viciantes” e permitir que os usuários visualizem o conteúdo ou atividades de outros usuários.