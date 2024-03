Vida selvagem da Flórida fica mais ativa com o aumento das temperaturas

A primavera marca a época do ano em que os encontros com a vida selvagem se tornam mais frequentes. Com o aumento das temperaturas, muitos animais saem à procura de comida eou acasalamento.



Na Flórida, não é preciso seguir uma trilha na floresta para ter um encontro com algum animal selvagem. Ursos invadem varandas, coiotes passeiam pelos quintais, guaxinins reviram latas de lixo – tudo isso faz parte da experiência da vida selvagem na Flórida.



A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida disse que à medida que o clima esquenta, a vida selvagem estará ainda mais exposta e há alguns cuidados extras a se tomar.



Eis alguns exemplos:



Morcegos



Você sabia que os morcegos têm época de maternidade e que é ilegal mexer com eles durante esse período? De 15 de abril a 15 de agosto, os bebês morcegos são abundantes. Bloquear seus poleiros significa prender bebês morcegos que não voam dentro deles, o que é ilegal.



De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, os morcegos desempenham um papel essencial no controle de pragas, polinizando plantas e dispersando sementes. Estudos recentes estimam que os morcegos comem pragas suficientes para poupar mais de mil milhões de dólares por ano em danos nas colheitas e custos de pesticidas, só na indústria do milho nos Estados Unidos. Sem mencionar que um único morcego pode comer até 3.000 insetos em apenas uma noite. Eles são os principais predadores de insetos voadores noturnos.

Jacarés



Abril, maio e junho são os meses em que os jacarés buscam se acasalar. Eles saem mais para procurar um par e acabam indo até para as vias públicas. As fêmeas constroem ninhos, põem ovos e criam seus filhotes de jacarés. O cuidado deve ser grande também em caso de avistar filhotes - não se deve chegar perto, pois a mãe jacaré pode atacar para proteger seus filhotes.



Ursos



À medida que as temperaturas sobem, também aumenta a atividade dos ursos. As mães ensinam sobrevivência aos filhotes e buscam alimentos em lixos nos quintais das casas. Por isso, é bom manter os lixos sempre tampados e evitar deixar restos de alimentos espalhados no quintal.



Tartarugas marinhas



De março a outubro, as tartarugas marinhas estão nidificando, ou seja, elas saem dos ovos na areia e devem seguir seu caminho para o mar. Nos locais onde há ninho, as praias devem ficar escuras e livres de obstáculos à noite.



Peixes-boi



Na primavera é quando os peixes-boi estão saindo de seus abrigos de inverno. Muitas vezes, eles nadam pela Intracoastal, o que pode ser um risco para velejadores. A orientação é velejar em baixa velocidade para evitar colisão.



Aves aquáticas



As aves aquáticas têm sua própria versão da época de nidificação e precisam de sossego. A perturbação pode levar as aves ao abandono do ninho deixando seus filhotes expostos ao sol e aos predadores.



Fonte: Click Orlando.