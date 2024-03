Seis distritos escolares da Flórida não cumpriram ordem de segurança estadual

Seis distritos escolares da Flórida perderam o prazo para cumprir uma lei estadual de segurança escolar imposta no ano passado. Todos os distritos tinham até esse mês para confirmar as medidas ao estado.

Em 2022, os legisladores mudaram a lei estadual para ajudar a tornar os campi mais seguros. As mudanças vieram após os relatórios do 10 Investigates, grupo de investigação do canal 10 de Tampa Bay, relatarem as falhas de segurança em diversas escolas pelo estado.



Todos os distritos escolares tinham até este mês – oito meses após o prazo final de 1º de julho de 2023 – para que cumprissem a lei.



“Sinto que os professores precisam estar mais conscientes de quem são seus alunos, de quem estão ensinando. A escola é nossa segunda casa”, disse Isabella Benjumea, sobrevivente do tiroteio na escola de Parkland em 2018, ao 10 Investigates em 2022.

Nikolas Cruz, um ex-aluno com histórico de doença mental matou 17 pessoas em sua escola no Dia dos Namorados de 2018. “Eles disseram, ‘Apenas corra. Apenas saia. E aos 14 anos comecei a correr”, disse Benjumea. “Eu me senti como se estivesse em um filme de terror.”



Medidas



Depois do tiroteio na escola, os legisladores da Flórida aprovaram uma lei exigindo que todos os funcionários da escola recebessem treinamento de conscientização e assistência em saúde mental para jovens.

O treinamento ensina os funcionários a identificar os sinais de perturbação emocional, doença mental e abuso de substâncias – além de como interagir com alunos problemáticos e conectá-los para ajudar.

Mas a lei que exigia esse treinamento não incluía prazo e a investigação descobriu em 2022 que muitos funcionários da escola ainda não o tinham feito.

“Sem esta investigação, não estaríamos cientes do descumprimento que está acontecendo em nossos distritos escolares”, disse o então presidente do Comitê de Educação do Senado da Flórida, Joe Gruters, em 2022.

Assim, os legisladores aprovaram outra lei que exige que todos os distritos escolares do estado notifiquem o Departamento de Educação da Flórida de que pelo menos 80% dos funcionários escolares tinham recebido formação em saúde mental até 1 de Julho de 2023, e todos os anos depois disso.



Desde então, temos verificado com o Departamento de Educação e descobrimos que seis distritos não cumpriram o prazo: Brevard, Hardee, Lake, Putnam, St. Johns e St. Lucie.

As Escolas Públicas de St. Lucie não responderam por que perderam o prazo. O distrito enviou ao Departamento de Educação sua carta de certificação este mês – um dia depois de 10 Investigates entrar em contato perguntando por que eles eram o único distrito que não tinham mandado.



As escolas do condado de Hardee também não responderam.

Paul Abbatinozzi, Superintendente Associado de Serviços de Apoio ao Estudante do Distrito Escolar do Condado de St. Johns, concordou em conversar com a 10 Investigates sobre por que o distrito não recebeu sua carta de certificação a tempo.

“É provavelmente uma combinação de algumas coisas, uma delas com relação a desgastes, demissões, rotatividade de pessoal e, você sabe, apenas tentar resolver isso. Mas estamos executando um cronograma de treinamento muito agressivo no momento”, disse Paul Abbatinozzi, Superintendente Associado de Serviços de Apoio ao Estudante do Distrito Escolar do Condado de St.



Ashley McCool, Diretora de Relações Comunitárias do Distrito Escolar do Condado de Putnam, disse que: “Pelo menos 80% do pessoal necessário recebeu o Treinamento de Conscientização sobre Saúde Mental Juvenil antes do retorno dos alunos às nossas escolas em agosto de 2023. O Distrito enfrentou dificuldades para cumprir o prazo de 1º de julho de 2023 devido a instrutores/datas limitados, pois os eventos de treinamento eram limitados para 50 participantes. Em outubro de 2023 atingimos 92% de quadro de funcionários treinados e atualmente estamos em 84%. Embora a rotatividade de pessoal afete nossa porcentagem a cada mês, o PCSD está empenhado em manter 80% do pessoal treinado em YMHAT”, disse.

A coordenadora de comunicações das escolas do condado de Lake, Sherri Owens, disse que a capacidade de seu distrito de cumprir o prazo foi prejudicada pela rotatividade de pessoal, um mal-entendido sobre quais funcionários devem ser treinados e a dificuldade de conseguir instrutores devidamente treinados.

“Agora cumprimos o requisito e implementamos um plano para manter o percentual exigido. Esse plano inclui a certificação de 25 instrutores; adicionando um terceiro dia de orientação para novos professores reservado para o curso YMHFA e agendando mais treinamentos para toda a escola ao longo do ano – tudo isso fizemos”, disse Owens à 10 Investigates por e-mail.

“Nosso distrito treinou diligentemente nossa equipe de mais de 8.000 pessoas em Conscientização sobre Saúde Mental Juvenil com base na lei estadual. Informamos o estado quando atingimos a meta de 80%. Como distrito escolar, temos orgulho de oferecer aos nossos alunos a melhor educação disponível no condado de Brevard”, disse o diretor de comunicações estratégicas das escolas públicas de Brevard, Russell Bruhn, por e-mail.



Fonte: canal WTSP.