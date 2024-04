Adolescente filho de brasileira morre atropelado em Dania Beach (FL)

Ryan Silva Groner, 16 anos, filho da brasileira Priscila Silva, faleceu após ser atropelado no sábado, 6, enquanto andava de bicicleta na Stirling Road em Dania Beach, sul da Flórida.



O acidente aconteceu por volta de 6pm. O adolescente foi socorrido e levado ao Memorial Regional Hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no domingo, 7. De acordo com informações dos familiares e amigos nas redes sociais, o motorista estava em alta velocidade e foi hospitalizado em decorrência do acidente, que está sendo investigado.



Ryan estudava na Hollywood Hills High School. Amigos da família também criaram uma campanha no GoFundMe para ajudar nos custos do funeral e despesas hospitalares.



"Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento prematuro e trágico de Ryan. Ryan era brilhante, inteligente e cheio de amor, com tantas ótimas ideias para se tornar um jovem de sucesso, ele tinha um relacionamento muito forte com Deus, ele era engraçado, ele era cheio de vida. O principal objetivo de Ryan era cuidar de sua família, ele tinha uma mentalidade excelente. Ele queria ter sucesso e cuidar de sua mãe e avós. Ele adorava comer comidas gostosas, sua favorita eram ovos, adorava malhar e assistir animes. Ryan era uma alma vibrante, amada por todos que o conheciam. Um dos jovens mais felizes e positivos de todos os tempos. Ele estava cheio de vida e aos 16 anos a partida inesperada deixou sua família sofrendo e lutando para cobrir as despesas médicas e funerárias. Como sua comunidade, temos a oportunidade de nos unir e apoiar sua família durante este momento incrivelmente difícil", descrevem os familiares na campanha.



Acidentes



Atualmente, a Flórida ocupa o terceiro lugar em acidentes automobilísticos fatais, sendo superada apenas pelo Texas e pela Califórnia, com 3.451 acidentes resultando em mortes. Em 2022, a taxa ajustada por idade por 100.000 habitantes de mortes por acidentes de veículos motorizados no condado de Alachua foi de 14,0 em comparação com a Flórida de 15,8.