Jacaré é encontrado dentro de casa em Venice (FL)

Uma proprietária de uma casa em Venice, Flórida, deu de cara com um jacaré dentro de sua residência. O fato aconteceu no dia 28 de março.



Mary Hollenback contou ao canal FOX 13 que ouviu batidas na porta de tela da frente, mas não ficou muito preocupada, pois achou que fosse alguma pessoa tentando entrar na casa errada.



“Achei que fosse outra pessoa que não morava aqui tentando entrar, tentando entrar na casa errada”, disse ela. “Saí do sofá e passei pela porta preparada para dizer: ‘Você está no lugar errado’”.



Ao levantar para atender a porta, ela encontrou um hóspede indesejado, um jacaré, bem no corredor. Na hora, veio o susto. Mesmo tremendo, ela então pensou rápido e chamou o 911.



Pensei: ‘Oh, meu Deus, tem um jacaré em minha casa. Como vou me livrar dele?'”, disse ela ao canal.



O jacaré então saiu do corredor e ficou preso na cozinha. Foram necessários alguns policiais do xerife do condado de Sarasota e oficiais da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida para transportar o animal de 2,10 metros de comprimento.



A dona da casa explicou que o jacaré entrou pela porta de tela, que fecha apenas com um ímã. “É apenas um ímã, mas ele estava pressionando e acabou quebrando a conexão magnética”, disse.



Para ela, o jacaré não precisou andar muito. Ele veio de um lago localizado do outro lado da rua da casa, imagina a moradora.



“Porque só na Flórida você terá um jacaré em casa”, disse ela.



A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida disse à FOX 13 que o jacaré foi capturado e transferido para uma fazenda de jacarés.



Quantos jacarés existem na Flórida?

Estima-se que 1,3 milhão de jacarés estejam na Flórida e possam ser encontrados em todos os 67 condados, de acordo com a FWC. Podem ser encontrados em praticamente todos os corpos de água doce e salobra e ocasionalmente em água salgada.