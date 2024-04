Grupos trabalham para reduzir a violência armada entre os jovens na Flórida

O Conselho sobre o Estatuto dos Homens e dos Rapazes lançou um plano de cinco etapas para reduzir a violência armada entre os jovens em Tallahassee. O conselho foi criado em 2022 com o objetivo de preservar a vida, evitando homicídios e tiroteios não fatais no condado de Leon.



O plano é financiado por um subsídio federal de US$ 1,4 milhão, US$ 1 milhão recorrente da cidade de Tallahassee para os próximos cinco anos e dinheiro das Escolas do Condado de Leon, do Departamento de Polícia de Tallahassee e outros órgãos.

Tallahassee e a área metropolitana do condado de Leon experimentaram um grande aumento na violência armada nos últimos anos.

Um estudo da Faculdade de Criminologia e Justiça Criminal da Florida State University reuniu casos de 4 de junho de 2019 a 4 de junho de 2023 do Departamento de Polícia de Tallahassee e do Gabinete do Xerife do Condado de Leon. Eles examinaram 733 arquivos de homicídios e tiroteios não fatais e descobriram que a taxa de homicídios quase dobrou, de 5,46 em 2010 para 9,68 em 2020.



Das vítimas e dos agressores conhecidos, a maioria tinha entre 15 e 25 anos de idade. 75% das vítimas e 81% dos infratores eram negros.



Sul da Flórida



No sul da Flórida, ativistas do Círculo da Irmandade visam prevenir a violência armada que afeta os jovens. São menores afetados pela violência armada que procuram ajudar a prevenir futuros incidentes usando sua própria história para mudar vidas.



A organização é formada principalmente por homens negros dedicados à prevenção do crime, serviço comunitário e orientação de jovens. Desde 2012, o Círculo da Irmandade envolveu milhares de pessoas e a Casa Branca está a tomar conhecimento do seu trabalho. A organização é uma das seis que recebeu US$ 2 milhões do governo Biden.



Números



No Ryder Trauma Center, em 2022, 116 crianças deram entrada no centro de trauma com ferimentos de bala. Em 2023, de janeiro a novembro, foram atendidas 97 crianças.



De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, ferimentos relacionados a armas de fogo são a principal causa de morte de crianças e adolescentes, superando acidentes de carro e doenças.



Médicos



Os médicos podem fazer mais para ajudar a prevenir a violência armada e oferecer aconselhamento sobre segurança com armas de fogo, de acordo com uma revisão feita por pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida, incluindo um estudante de medicina que sobreviveu ao tiroteio em massa de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland.

A revisão, publicada em fevereiro na revista Advances in Pediatrics, observou que muitos médicos acreditam que deveriam conversar com os pacientes sobre armas de fogo, mas muitas vezes não o fazem devido a limitações de tempo, falta de treinamento e desconforto com o assunto.

Fontes: FSU News e Local 10.