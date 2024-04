Lei inspirada em Gabby Petito e outras de proteção infantil são sancionadas na FL

O governador Ron DeSantis assinou na quarta-feira, 10, cinco projetos de lei destinados a proteger as crianças da exploração e de predadores online, juntamente com um projeto de lei sobre violência doméstica inspirado no assassinato da jovem Gabby Petito.





Um dos projetos de lei assinados foi o SB 1224, também conhecido como "Lei Gabby Petito", que exige que os policiais que investigam um suposto incidente de violência doméstica administrem uma avaliação de letalidade em determinadas circunstâncias.



A lei exige que os policiais façam uma série de perguntas para determinar se uma vítima de violência doméstica corre maior risco de morte ou ferimentos. O projeto de lei foi inspirado no assassinato de Gabby Petito em 2021, assassinada por seu noivo, Brian Laundrie, que depois do crime tirou a própria vida.



Imagens da câmera corporal capturaram a polícia de Utah respondendo a um relato de incidente de violência doméstica entre Petito e Laundrie, poucas semanas antes de sua morte. O pai de Petito, Joseph Petito, pressionou pela legislação.







Entre os outros quatro projetos de lei assinados por DeSantis na quarta-feira está o HB 1545, que visa crimes de exploração infantil. A lei torna crime de terceiro grau para adultos que se envolvem num padrão de comunicação sexual com menores e aumenta as penas para crimes de exploração infantil.

DeSantis disse que isso faz parte do esforço para reprimir a “preparação de menores” nas redes sociais, que ele chamou de “playground para predadores”.



“Toda essa coisa on-line é uma grande fossa”, disse DeSantis, que no mês passado assinou um projeto de lei que proíbe crianças menores de 14 anos de terem contas nas redes sociais.







Outro projeto de lei, o HB 305, alarga o tipo de provas que podem ser apresentadas aos júris em casos de sexo infantil e faz com que um primeiro delito de tráfico sexual específico envolvendo menores exija que o arguido seja designado predador sexual.

A HB 1235 impõe diretrizes mais rigorosas para o registro de agressores sexuais e visa evitar que os infratores tenham um endereço registrado num local, mas vivam noutro.



E o HB 1131 oferece um programa de subsídios para o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida para facilitar operações policiais online.



“Acho que isso oferecerá uma boa proteção para as crianças do nosso estado e as pessoas deveriam saber que estamos totalmente comprometidos, seja o que for que precisemos fazer para manter a Flórida como o melhor lugar para criar os filhos, faremos isso e vamos garantir que manteremos os bandidos afastados”, disse DeSantis.



Fonte: NBC Miami.