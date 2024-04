Tribunal analisa se Flórida tem legitimidade legal para contestar política imigratória de Biden

Um tribunal federal de apelações está analisando se a Flórida poderia desafiar legalmente as políticas de imigração do governo Biden, depois que um juiz distrital ficou do lado do estado em uma luta liderada pela procuradora-geral Ashley Moody e pelo governador Ron DeSantis. as informações são do News Service of Florida.



O 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA ordenou esta semana que o estado e a administração Biden apresentem petições sobre se a Flórida tem legitimidade legal para contestar o que é conhecido como políticas de “liberdade condicional” relacionadas a imigrantes indocumentados sendo libertados da detenção após cruzarem a fronteira sudoeste do país.



A ordem veio depois que a Suprema Corte dos EUA decidiu no ano passado que o Texas e a Louisiana não tinham legitimidade para desafiar as políticas federais de fiscalização da imigração. O caso da Suprema Corte dos EUA envolveu políticas relacionadas à prisão de migrantes.



“Essa decisão levanta várias questões significativas sobre a posição da Flórida nesses casos”, disse a ordem do tribunal de apelações de segunda-feira. “As questões que as partes podem considerar responder incluem até que ponto o raciocínio da Corte (Suprema dos EUA) no Texas com relação às políticas de prisão e acusação se aplica às políticas de liberdade condicional em questão nesses casos.”

Moody e DeSantis fizeram questão de destaque ao criticar a forma como o governo federal lida com as questões de imigração. Como exemplos, a administração DeSantis dirigiu voos de migrantes do Texas para Massachusetts e Califórnia e enviou agentes responsáveis pela aplicação da lei da Florida para a fronteira do Texas com o México.

O estado entrou com uma ação judicial em setembro de 2021 contestando as políticas da administração Biden. O processo acabou resultando em duas decisões no ano passado do juiz distrital dos EUA T. Kent Wetherell, que afirmava que as políticas, conhecidas como “Parole Plus Alternatives to Detention” e “Parole with Conditions”, violavam a lei federal.

O juiz de Pensacola emitiu as decisões antes que a Suprema Corte dos EUA decidisse o caso do Texas e da Louisiana. Os advogados do Departamento de Justiça dos EUA, que há muito argumentam que a Flórida não tinha legitimidade legal, levaram a disputa ao tribunal de apelações com sede em Atlanta.



Ao apoiar os seus argumentos permanentes, a Flórida afirmou que os imigrantes indocumentados mudam-se para o estado e criam custos para coisas como a educação, os cuidados de saúde e os sistemas prisionais.

Mas depois da decisão do Supremo Tribunal contra o Texas e o Louisiana, os advogados do Departamento de Justiça apresentaram uma petição no ano passado alegando que o tribunal de recurso deveria rejeitar os argumentos da Florida por razões semelhantes.



“No caso Estados Unidos v. Texas, o Supremo Tribunal considerou que dois estados não tinham legitimidade para contestar as políticas de aplicação da imigração do DHS porque lhes faltava ‘um dano legal e judicialmente reconhecível’, onde os seus alegados danos eram custos associados a ter mais não-cidadãos nos seus estados. A Flórida também falha em satisfazer a ‘exigência constitucional fundamental’ de legitimidade”, disse o relatório do Departamento de Justiça.