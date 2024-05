Marido de mulher que desapareceu na Espanha é preso no Aeroporto Internacional de Miami

O FBI anunciou na segunda-feira, 6, a prisão de David Knezevich, 36, ex-marido de Ana Maria Knezevich Henao, 40 anos, colombiana que desapareceu em Madrid, Espanha, no início de fevereiro. Ele foi preso no sábado, 4, no Aeroporto Internacional de Miami pelo Serviço de Segurança Diplomática.



Uma lata de tinta spray e a pesquisa de uma mãe colombiana no Google ajudaram a vincular o homem, cidadão da Sérvia naturalizado americano, e que mora em Fort Lauderdale, ao sequestro e desaparecimento de sua ex-esposa.



O desaparecimento



Ana Maria Knezevich foi vista pela última no apartamento alugado em Madri na tarde de 2 de fevereiro. A denúncia criminal afirma que ela estava na Espanha desde 26 de dezembro em meio a uma separação “contenciosa” de seu marido, que “não queria dividir as finanças do casamento uniformemente.”



De acordo com os investigadores, um homem parecido com David Knezevich apareceu nas imagens de vigilância usando um capacete e pintando com spray as lentes de uma câmera de segurança do prédio de Ana.



A filmagem também mostrou o homem prendendo a fechadura da entrada do prédio com fita adesiva para evitar que alguém entrasse. Logo depois, o mesmo homem é visto em saindo do elevador do prédio com o que parecia ser uma mala.



Os bombeiros espanhóis foram ao prédio para uma verificação de bem-estar dois dias depois e não viram nenhum sinal de Ana Maria Knezevich. Seu telefone, laptop e carregadores também haviam desaparecido.



Os investigadores descobriram que um varejista de Madri havia vendido uma lata daquela marca específica de tinta spray naquele mesmo dia – para um homem parecido com David Knezevich. Esse homem também comprou dois rolos de fita adesiva, aponta a investigação.



Quando estava em Madrid, ela deveria pegar um trem para Barcelona com uma amiga, Sanna Rameau, no dia 5 de fevereiro, mas não apareceu na estação. A amiga disse que trocou mensagens com ela pela última vez em 2 de fevereiro, quando a amiga mandou uma mensagem estranha: “Conheci alguém maravilhoso!! Tem uma casa de veraneio a cerca de 2h (horas) de Madrid. Estamos indo para lá agora e passarei alguns dias lá. O sinal está irregular. Ligo para você quando voltar."



A colombiana tinha contado à mãe sobre o sérvio que conheceu online. Querendo saber mais após o desaparecimento, a mãe pesquisou Knezevich no Google e viu um artigo sobre uma esposa desaparecida, depois outro contendo uma das mensagens de texto do casal, afirma a denúncia. A mãe então reportou ao FBI.



David Knezevich voou do Aeroporto Internacional de Miami para a Turquia em 27 de janeiro. Depois de desembarcar em Istambul, ele foi para Belgrado e deixou a Sérvia em 30 de janeiro, retornando em 5 de fevereiro.



Da Sérvia para Madrid, o ex-marido foi com um carro alugado, que devolveu com adulterações, segundo a polícia. O veículo passou por pedágios espanhóis nos dias 2 e 3 de fevereiro.

David deve retornar ao tribunal federal na tarde de sexta-feira para uma audiência de prisão preventiva.



Fonte: CBS.