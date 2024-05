Doações da comunidade brasileira nos EUA saem da Flórida para o Rio Grande do Sul

Foram iniciados os envios das doações arrecadadas pela comunidade brasileira na Flórida e em outros estados americanos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



O Itamaraty, em trabalho conjunto com o Consulado Geral do Brasil em Miami, a Associação Brasileira de Profissionais de Logística nos EUA (ABPL, da sigla em inglês) e outros órgãos, anunciou a logística de envio via redes sociais.



"No sábado, 18, a Azul transportou aproximadamente 3 toneladas de donativos em voos que decolaram de Fort Lauderdale e Orlando, com destino a Campinas/SP. Um lote de 3,5 toneladas de ajuda humanitária reunida pela comunidade brasileira e organizada pela ABPL decola hoje de Miami, em ação acompanhada pela @abcgovbr , com apoio de @mporoficial , @relacoes.institucionais , @receita_federal e @cg.miami ", disse o órgão.

Segundo o Itamaraty, a carga de donativos será transportada gratuitamente pelo programa #AviãoSolidário da Latam até Curitiba e de lá segue para o Rio Grande do Sul após o desembaraço alfandegário.

Nove toneladas de doações arrecadadas por brasileiros nos EUA e organizadas pela ABPL também chegarão ao Brasil por via marítima com apoio da @maersk_official.

"O Brasil agradece as empresas envolvidas e a solidariedade da comunidade brasileira nos EUA", finaliza o órgão.

