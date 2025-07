Adolescente é detido após ameaça de bomba em voo da Spirit Airlines no aeroporto de Fort Lauderdale

Um adolescente de 16 anos foi preso na tarde de segunda-feira (15) após fazer uma ameaça de bomba a bordo de um voo da Spirit Airlines no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida. O voo 1332, com destino ao Missouri, precisou ser interrompido e os passageiros foram evacuados com segurança.

Segundo o gabinete do xerife de Broward, o jovem enfrenta acusações de dano criminal e relato falso sobre bomba ou explosivo. Como ele é menor de idade, sua identidade não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com a companhia aérea, a aeronave foi direcionada a uma área remota do aeroporto, onde foi inspecionada e liberada após a checagem das forças de segurança. O adolescente estava na Flórida de férias, hospedado na casa de amigos da família.

Durante a audiência na Vara da Infância, o pai do jovem, Phillip Schmidt, pediu compreensão ao juiz. “Gostaria apenas de pedir graça neste caso. Não acredito que ele tenha agido de forma criminosa. Foi apenas imaturidade de um garoto de 16 anos, na minha opinião.”

O juiz determinou que o adolescente passe por uma avaliação psicológica. Até o momento, ele permanece detido em um centro juvenil.

Fonte: NBC