Execução marcada para hoje bate recorde anual na Flórida, com 9 penas de morte em 2025

A Flórida se prepara para executar nesta quinta-feira (29) Edward Zakrzewski, de 60 anos, condenado à morte pelo assassinato brutal de sua esposa e dois filhos em 1994. Com a aplicação da pena, o estado alcançará a marca de nove execuções em 2025 — o maior número em um único ano desde que a pena de morte foi restabelecida nos EUA, em 1976. A execução está marcada para as 18h (horário local), na Prisão Estadual da Flórida, em Starke.

Zakrzewski, veterano da Força Aérea, foi condenado pela morte da esposa Sylvia, de 34 anos, e das crianças Edward, de 7, e Anna, de 5. De acordo com o julgamento, ele atacou a esposa com uma barra de ferro e a estrangulou com uma corda antes de matá-la com um facão, mesmo método usado contra os filhos. O crime ocorreu depois que Sylvia pediu o divórcio. Segundo relatos, Zakrzewski teria afirmado que preferia matar a família a se separar.

Apesar dos apelos de última hora, inclusive um recurso negado pela Suprema Corte dos EUA na quarta-feira, a execução deve prosseguir. Grupos contrários à pena de morte, como o Action Network, tentaram impedir o ato com uma petição e uma campanha de ligações para o gabinete do governador Ron DeSantis, que assinou a ordem de execução.

Críticos também ressaltam que o júri que recomendou a pena de morte votou com uma margem estreita de 7 a 5, o que não seria permitido sob as leis atuais do estado. No entanto, o juiz da época impôs três sentenças de morte. Com a execução de Zakrzewski, a Flórida se consolidará como o estado com mais execuções em 2025 — à frente de Texas e Carolina do Sul, com quatro cada. Outras duas execuções já estão agendadas para agosto.

Até o momento, 26 pessoas foram executadas nos Estados Unidos em 2025. A Flórida utilizou um coquetel de três drogas letais: um sedativo, um paralisante muscular e uma substância que provoca parada cardíaca.

Fonte: CBS