Mulher de Miami entra para lista dos "fraudadores mais procurados" do FBI por esquema de US$ 34 milhões

Elaine Escoe é acusada de liderar fraude milionária envolvendo programas de auxílio da Covid-19; FBI oferece recompensa de até US$ 150 mil

Uma mulher do sul da Flórida acusada de participar de um esquema fraudulento de US$ 34 milhões em fundos de auxílio da Covid-19 entrou para a nova lista dos “Most Wanted Fraudsters” (“Fraudadores Mais Procurados”) do FBI.

Segundo as autoridades, Elaine Angene Escoe, de 41 anos, é procurada por suspeita de envolvimento em um esquema que teria fraudado programas federais criados para ajudar empresas afetadas pela pandemia.

O FBI anunciou uma recompensa de até US$ 150 mil por informações que levem à prisão e condenação da suspeita.

Escoe está entre os oito primeiros fugitivos incluídos na nova lista divulgada pelo diretor do FBI, Kash Patel, na última semana.

De acordo com investigadores, ela foi vista pela última vez no condado de Palm Beach em 3 de junho de 2025. A suspeita deveria comparecer ao tribunal dois dias depois, mas não apareceu. Um mandado federal de prisão já havia sido emitido contra ela em 22 de maio.

As autoridades afirmam que Escoe e outros envolvidos enviaram mais de 90 pedidos fraudulentos para obtenção de recursos dos programas federais:

- Paycheck Protection Program (PPP);

- Economic Injury Disaster Loans (EIDL);

- Restaurant Revitalization Fund (RRF);

- Shuttered Venue Operators Grant (SVOG).

Os crimes teriam ocorrido entre maio de 2020 e novembro de 2021.

Segundo a investigação, os formulários apresentavam informações falsas sobre número de funcionários, despesas de folha de pagamento e receitas empresariais.

O esquema teria resultado na liberação indevida de:

- US$ 29,1 milhões em recursos do PPP;

- US$ 1,2 milhão do Restaurant Revitalization Fund;

- US$ 3,8 milhões do programa SVOG.

Após receberem os valores, Escoe e os demais suspeitos teriam transferido dinheiro entre empresas controladas pelo grupo, realizado saques em grandes quantias e utilizado cheques assinados em branco para ocultar a origem dos recursos.

Ela responde por diversas acusações federais, incluindo conspiração para fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, ocultação de recursos ilícitos e transações financeiras ilegais.

Natural da Jamaica, Elaine Escoe também utilizava os apelidos “Annie” e “Annie Palmer”, segundo o FBI.

Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da suspeita deve entrar em contato com o FBI pelo telefone 1-800-CALL-FBI.

Fonte: NBC