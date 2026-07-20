Homem é preso após ordenar ataque de pit bulls contra corredor em Wynwood, diz polícia

Vítima afirma que tentou proteger sua cadela durante o ataque e acabou mordida e agredida pelo tutor dos animais; caso foi registrado em vídeo.

Um homem de 44 anos foi preso após ser acusado de ordenar que seus dois pit bulls atacassem um corredor e sua cadela no bairro de Wynwood, em Miami. O caso, que deixou a vítima gravemente ferida, foi parcialmente registrado em vídeo.

Segundo a Polícia de Miami, Jonte Adrian Jack foi preso no domingo e responde por agressão agravada com arma mortal, lesão corporal grave, agressão contra um policial, resistência à prisão e dano ao patrimônio.

A vítima, Evan Motlong, contou que fazia sua corrida habitual ao lado de sua cadela, Indie, quando os dois pit bulls, que estariam soltos, avançaram repentinamente contra o animal.

"Foi tudo muito rápido. Os dois cães correram em direção à minha cadela", relatou Motlong.

Imagens divulgadas pela página Only in Dade mostram os cães sem coleira acompanhados do tutor momentos antes do ataque.

Ao tentar proteger a cadela, Motlong entrou na frente dos animais e acabou sendo mordido no braço. Indie também sofreu ferimentos na perna e na lateral do corpo.

Segundo a vítima, após a confusão, o tutor dos cães teria incentivado os pit bulls a continuarem o ataque e, em seguida, o agredido fisicamente.

Testemunhas relataram que o suspeito deu um soco no rosto de Motlong enquanto ele estava caído no chão. Um vídeo gravado após a agressão mostra o corredor ensanguentado e com uma das pernas em posição incomum, indicando possível lesão.

Motlong afirmou que ficou sabendo por meio dos investigadores que o tutor dos cães seria preso, o que foi confirmado posteriormente pela Polícia de Miami.

Após a repercussão do caso, a vítima disse ter recebido mensagens de pessoas que alegam já ter presenciado comportamentos semelhantes envolvendo o mesmo homem e seus cães.

Agora, Motlong espera que a divulgação do episódio ajude a evitar novos ataques.

"Ninguém deveria sair para caminhar ou correr preocupado se o próprio cachorro, que faz parte da família, será atacado ou até morto", afirmou.

Fonte: NBC