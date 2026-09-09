Distribuidoras recolhem mais de 1.500 libras de carne suína por risco de listeria

Produto italiano foi distribuído na Flórida, Nova York, Texas e outros estados após uma inspeção federal identificar possível contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes.

Duas distribuidoras de alimentos estão recolhendo aproximadamente 1.513 libras de guanciale, uma carne suína curada de origem italiana, depois que uma inspeção de rotina do governo americano identificou possível contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes.

O recall foi anunciado em 6 de setembro pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA-FSIS) e envolve as empresas Prime Line Distributors, de Fort Lauderdale, na Flórida, e Ferrarini USA, de Hoboken, em Nova Jersey.

Os produtos foram produzidos na Itália em 21 de maio de 2026 e importados para os Estados Unidos em julho.

Quais produtos estão envolvidos?

Todos os produtos recolhidos possuem o número de lote LOT: 263311US e data de validade 05.16.27. As embalagens também apresentam o número do estabelecimento italiano IT 1937 L CE.

Entre os produtos estão embalagens de guanciale comercializadas pela Prime Line Distributors e pela Ferrarini USA, incluindo peças embaladas individualmente a vácuo e caixas contendo duas unidades.

A Prime Line distribuiu os produtos para estabelecimentos de varejo e serviços de alimentação na Flórida.

Já a Ferrarini USA enviou os produtos para distribuidores e estabelecimentos de alimentação na Califórnia, Flórida, Idaho, Illinois, Michigan, Nova Jersey, Nova York e Texas.

Risco de listeriose

A contaminação foi identificada durante uma nova inspeção de importação realizada por autoridades federais. Uma amostra do produto apresentou resultado positivo para Listeria monocytogenes.

Até o momento, não foram registradas doenças confirmadas relacionadas aos produtos recolhidos.

A listeria, porém, pode provocar uma infecção grave, principalmente em idosos, gestantes, recém-nascidos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

A listeriose pode causar febre, dores musculares, dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio e convulsões. Também pode provocar sintomas gastrointestinais, como diarreia.

Em mulheres grávidas, a infecção pode aumentar o risco de aborto espontâneo, morte fetal, parto prematuro e infecções graves no recém-nascido.

O que fazer se tiver o produto?

O USDA orienta que os consumidores não comam, sirvam ou vendam os produtos envolvidos no recall.

Quem tiver algum dos itens deve descartá-lo ou devolvê-lo ao estabelecimento onde foi comprado.

Pessoas pertencentes aos grupos de maior risco que apresentarem sintomas semelhantes aos de gripe após consumir um produto potencialmente contaminado devem procurar atendimento médico e informar o que comeram.

O USDA também disponibiliza a linha de atendimento para dúvidas sobre segurança de carnes e aves pelo telefone 888-674-6854.

Fonte: Click Orlando